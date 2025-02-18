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Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии

Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии - РИА Новости, 18.02.2025

Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии

Государственный научный центр Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T01:22:00+03:00

2025-02-18T01:22:00+03:00

2025-02-18T01:22:00+03:00

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Государственный научный центр Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ГНЦ РФ ФГБУ "НМИЦ эндокринологии"Минздрава России) – один из ведущих в России и странах СНГ лечебно-диагностический, научно-исследовательский и педагогический комплекс эндокринологического профиля. Становление и развитие центра имеет долгую историю и претерпело ряд преобразований, которые отражают в том числе основные этапы развития отечественной эндокринологии.Исторической датой основания ГНЦ РФ ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России является 1922 год, когда по инициативе основоположника отечественной эндокринологии профессора Василия Шервинского был образован Институт органопрепаратов и органотерапии, который 18 февраля 1925 года согласно приказу наркома здравоохранения Николая Семашко был реорганизован в Государственный институт экспериментальной эндокринологии Наркомздрава РСФСР (ГИЭЭ). Первым директором института стал Шервинский. Уже на первом этапе становления ГИЭЭ динамично рос и развивался – в учреждении был разработан и внедрен в промышленное производство ряд препаратов, в том числе адреналин и инсулин.В 1933 году в клиническом отделе ГИЭЭ по инициативе профессора Николая Шерешевского, который годом позже возглавил институт, начали функционировать курсы подготовки врачей (терапевтов) по эндокринологии.К 1940 году,когда ГИЭЭ Наркомздрава РСФСР был передан в систему Наркомздрава СССР и получил название Всесоюзного института экспериментальной эндокринологии (ВИЭЭ), в нем уже существовали отделы и лаборатории, занимающиеся исследованиями в самых разных областях: морфологии, биохимии, фармакологии. Кроме того, в институте была создана лаборатория биологического контроля эндокринных препаратов, а также собственная клиника с поликлиническим отделением. Великая Отечественная война почти полностью приостановила работу ВИЭЭ, а в здании института был развернут военный госпиталь. Однако уже через несколько лет после завершения войны деятельность ВИИЭ не только была восстановлена, но и расширена.В 1952 году директором учреждения стала профессор Екатерина Васюкова, возглавившая также проблемную комиссию Союзного значения "Физиология и патология эндокринной системы", а сам ВИИЭ получил статус головного учреждения по данной проблеме.В 1960 году институт получил новое название – Институт экспериментальной эндокринологии и химии гормонов и вошел в структуру Академии медицинских наук СССР (ИЭЭиХГ АМН СССР). В этом же году произошло еще одно важное событие в жизни учреждения – был построен новый клинический корпус, позволивший увеличить количество коек и осуществить важные структурные преобразования. Перед институтом были поставлены новые задачи: кардинальная модернизация его экспериментальной базы, установление более тесных связей между экспериментальными и клиническими исследованиями, совершенствование планирования и координации научных исследований в стране, развитие эндокринологической службы и повышение доступности и качества специализированной эндокринологической помощи.С 1965 по 1983 год директором ИЭЭиХГ был академик АМН СССР Николай Юдаев. В 1970 году у института появилось еще одно здание, предназначенное для размещения экспериментальных лабораторий. В новых помещениях обосновались лаборатории биохимии белковых гормонов, химии белковых гормонов, химии стероидных гормонов, биохимии стероидных гормонов, а также научно-инженерная лаборатория, лаборатория биологической стандартизации гормонов и лаборатория физиологии эндокринной системы.В 1976 году на базе ИЭЭиХГ АМН СССР сформировался Научный совет по эндокринологии АМН СССР, в состав которого вошли виднейшие ученые-эндокринологии Советского Союза, определявшие стратегию развития фундаментальной и клинической эндокринологии и осуществлявшие планирование и координацию научных исследований в стране.В 1983 году, после смерти Юдаева, институт возглавил академик РАМН Юрий Панков.Важным этапом развития института стала организация в 1988 году на его базе Всесоюзного эндокринологического научного центра АМН СССР (с 1992 года – Эндокринологический научный центр РАМН). Директором нового учреждения был избран академик РАМН Иван Дедов. С его вступлением в должность начался новый этап развития центра и отечественной эндокринологии в целом.В структуре ЭНЦ появились новые специализированные институты, занимающиеся отдельными, наиболее значимыми для российского здравоохранения проблемами: Институт диабета, Институт клинической эндокринологии, Институт экспериментальной эндокринологии и Институт детской эндокринологии. В них разрабатывались приоритетные научные направления в области сахарного диабета, патологии гипоталамо-гипофизарной системы, щитовидной железы, нарушений репродуктивной системы, ожирения, детской эндокринологии и др.В это же время в центре впервые была создана и опробована новая форма обучения и лечения больных – дневные стационары и школы обучения больных сахарным диабетом и ожирением, хорошо зарекомендовавшая себя в медико-социальном плане. Следствием этого во многих регионах России стали образовываться аналогичные школы по обучению больных диабетом.С 1989 года центр работает в тесном контакте с кафедрой эндокринологии Первого Московского медицинского института имени И.М. Сеченова (в 1990 году был преобразован в Московскую медицинскую академию имени И.М. Сеченова, в 2010 году переименован в Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова). В 2004 году НМИЦ эндокринологии организовал кафедру детской эндокринологии с курсами эндокринологии и диабетологии факультета послевузовского профессионального образования педиатров университета.В 1991 году по инициативе сотрудников центра была создана Российская ассоциация эндокринологов для объединения практикующих врачей-эндокринологов и создания единых стандартов лечения. Кроме того, для этих же целей в НМИЦ эндокринологии начали издавать научно-практические журналы, которые помогают специалистам из различных регионов страны поддерживать свои профессиональные знания и навыки на уровне международных стандартов ("Проблемы эндокринологии", "Сахарный диабет", "Остеопороз и остеопатии", "Ожирение и метаболизм", "Вестник репродуктивного здоровья", "Клиническая и экспериментальная тиреоидология", "Эндокринная хирургия", реферативный сборник "Клиническая эндокринология").В 2016 году в центре открылись Институт персонализированной эндокринологии и Институт высшего и дополнительного профессионального образования. В последнем функционируют профильные кафедры для повышения качества подготовки специалистов по направлениям "эндокринология", "детская эндокринология" и "диетология" и оказываются все виды дополнительного профессионального образования (ординатура, аспирантура, профессиональная переподготовка, повышение квалификации).В этом же году на базе НМИЦ эндокринологии организован Федеральный центр диабетологической службы Российской Федерации, который ведет Государственный регистр больных диабетом для контроля и прогнозирования развития диабета в стране.В 2017 году ФГБУ "Эндокринологический научный центр"Минздрава России получил почетный статус национального центра и вошел в ряд 20 медицинских исследовательских (научно-практических) центров России. В настоящее время основными задачами центра являются организация оказания медицинской помощи по профилю "эндокринология", взаимодействие с министерством здравоохранения России по вопросам лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий, разработка мер по стратегическому развитию здравоохранения по профилю "эндокринология", подготовка медицинских кадров, анализ и оценка качества научно-практических исследований и разработок в РФ.В 2017 году в Эндокринологическом научном центре открылся Институт репродуктивной медицины. К настоящему времени в центре накоплен уникальный опыт лечения (в том числе оперативный) самых тяжелых сочетанных гинекологических и эндокринных заболеваний, созданы все необходимые условия для проведения диагностики и лечения бесплодия с применением новейших достижений.В этом же году в центре создали новое межинститутское подразделение – группу Телемедицинских услуг, которая позволяет врачам из разных городов и стран взаимодействовать в режиме реального времени для оказания консультативной помощи при тяжелых операциях, проведения консилиума специалистов.В 2018 году в целях совершенствования медицинской помощи онкологическим пациентам и научно-исследовательской деятельности по новообразованиям эндокринных органов и систем и гормонально-зависимых опухолей в структуре центра был создан Институт онкоэндокринологии.В 2022 году ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" министерства здравоохранения Российской Федерации был присвоен статус государственного научного центра РФ. Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии Минздрава России аккумулирует самые современные достижения отечественных и зарубежных специалистов в области фундаментальной и клинической эндокринологии, проводит экспертный анализ научных достижений и координирует работу региональных профильных центров.Центр является головным учреждением Межведомственного научного совета РФ по комплексной проблеме "Эндокринология", что позволяет объединять усилия ученых более 50 НИУ Российской Федерации в разработке фундаментальных и прикладных проблем эндокринологии, лекарственных препаратов и диагностических систем. В состав центра входят следующие структурные подразделения: Институт клинической эндокринологии, Институт диабета, Институт детской эндокринологии, Институт онкоэндокринологии, Институт репродуктивной медицины, Институт персонализированной медицины, Консультативно-диагностический центр, Межинститутские подразделения, Координационный совет, Институт высшего и дополнительного профессионального образования, центры компетенций, лаборатории, лечебно-реабилитационный отдел. В лабораториях и отделениях НМИЦ эндокринологии работают высокопрофессиональные клиницисты: терапевты, хирурги, гинекологи, педиатры, офтальмологи, неврологи, кардиологи, нефрологи, гастроэнтерологи, андрологи, радиологи, эпидемиологи и экспериментаторы (генетики, иммунологи, биохимики, химики, морфологи, физиологи). Среди сотрудников центра – врачи высшей квалификационной категории, кандидаты и доктора медицинских наук, академики и члены-корреспонденты РАН с многолетним опытом работы.В настоящий момент центр обслуживает 150 тысяч пациентов амбулаторно и 25 тысяч стационарно, при участии его сотрудников регулярно проводятся различные мероприятия, крупнейшими из которых являются Национальный диабетологический конгресс с международным участием и Национальный конгресс эндокринологов. С 2018 года президентом центра является академик РАН, доктор медицинских наук Иван Дедов.Директор центра – член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Наталья Мокрышева. 7 февраля 2025 года указом президента коллектив центра был награжден почетным знаком РФ "За успехи в труде" за вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки. Кроме того, некоторые работники учреждения были удостоены отдельных госнаград, в том числе орденов "За доблестный труд", орденов Дружбы, орденов Пирогова, медалей ордена "За заслуги перед отечеством" II степени и медалей Луки Крымского.Ряду сотрудников присвоены почетные звания – заслуженный врач, заслуженный деятель науки, заслуженный работник здравоохранения России. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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