https://ria.ru/20250218/ekspotsent-2000114326.html

Детскую одежду от 190 брендов представили в столичном "Экспоцентре"

Детскую одежду от 190 брендов представили в столичном "Экспоцентре" - РИА Новости, 18.02.2025

Детскую одежду от 190 брендов представили в столичном "Экспоцентре"

В "Экспоцентре" открылась Международная выставка "Детская и юношеская мода" – "CJF – Детская мода-2025. Весна", в рамках которой новые коллекции одежды, обуви,... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T17:32:00+03:00

2025-02-18T17:32:00+03:00

2025-02-18T17:32:00+03:00

россия

яна лантратова

экспоцентр

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В "Экспоцентре" открылась Международная выставка "Детская и юношеская мода" – "CJF – Детская мода-2025. Весна", в рамках которой новые коллекции одежды, обуви, аксессуаров для детей и подростков представляют 190 брендов из восьми стран. Как сообщил генеральный директор АО "Экспоцентр" Максим Фатеев, посетители выставки увидят продукцию из таких стран, как Италия, Казахстан, Киргизия, Китай, Республика Беларусь, Узбекистан. Турция организует национальную экспозицию. По словам гендиректора, Россию на выставке представит более 150 участников из 33 регионов. Краснодарский край организует региональную экспозицию своих товаров. Выставка проходит на площади 4,3 тысячи квадратных метров. Деловая программа выставки включает более 30 мероприятий с участием известных спикеров и экспертов отрасли. Открыло деловую программу заседание Экспертного совета по молодежной политике, культуре, просвещению и детской безопасности при Государственной Думе ФС РФ на тему "Профориентация в легкой промышленности", организованное Экспертным советом в партнерстве с АО "Экспоцентр", Фондом поддержки образовательных и воспитательных инициатив "Народный проект" и проектом "Я на стиле". ""Экспоцентр", как организатор крупнейших различных отраслевых выставок инициировал и успешно реализует в тандеме с органами госвласти, ключевыми отраслевыми игроками, специальный проект "ЭКСПО-Акселератор", помогая молодым талантам сделать верный профессиональный выбор в жизни. Проект уже активно работает в здравоохранении, содействуя коллаборации студентов-медиков, их научных кураторов, инвесторов и производителей. В прошлом году "ЭКСПО-Акселератор" с успехом стартовал на выставке "CJF – Детская мода"", – сказала, открывая деловую программу выставки, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по просвещению Яна Лантратова. Депутат отметила, что сейчас в стране переживают весьма странную ситуацию на рынке труда, когда работа курьера порой оплачивается выше работы специалиста. "Сегодня мы вместе с ведущими экспертами обсудим вопросы семейного воспитания, заслушаем информацию о новейших цифровых разработках, которые позволят оптимизировать процесс профориентации и избежать серьезных ошибок в выборе ребенком будущей профессии, услышим мнения крупнейших руководителей крупных швейных предприятий, представителей вузов и колледжей", – сказала Лантратова. Председатель экспертного совета Александр Солонкин отметил, что количество вакансий в сфере легкой промышленности только с начала 2024 года выросло вдвое, фактически увеличившись на 122%. "Для развития отрасли важно повышать не просто производительность труда, привлекая не дешевую рабочую силу, а квалифицированных сотрудников", – подчеркнул Солонкин. Советник министра просвещения РФ Наталия Золотарева отметила, что система среднего профессионального образования на определенном этапе сократила подготовку специалистов для легкой промышленности. "Сейчас, с развитием легкой промышленности, развивается и увеличивается в объеме подготовка кадров. И, прежде всего, это проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который должен охватить все колледжи нашей страны", – подчеркнула Золотарева. После заседания на подиуме дефиле-шоу "CJF. Детский подиум-2025. Весна" прошел показ от основателей проекта "Я на стиле" с участием студентов Московского техникума креативных индустрий им. Л. Б. Красина. Выставка организована "Экспоцентром" при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

https://ria.ru/20250209/tysjachi-1998241252.html

https://ria.ru/20250218/den-1999975884.html

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россия, яна лантратова, экспоцентр