https://ria.ru/20250218/efiopiya-2000174350.html

Эфиопия выразила желание участвовать в мероприятиях к 80-летию Победы

Эфиопия выразила желание участвовать в мероприятиях к 80-летию Победы - РИА Новости, 18.02.2025

Эфиопия выразила желание участвовать в мероприятиях к 80-летию Победы

Руководство Эфиопии выразило желание участвовать в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Москве, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T22:35:00+03:00

2025-02-18T22:35:00+03:00

2025-02-18T22:47:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

эфиопия

москва

африка

валентина матвиенко

совет федерации рф

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

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АДДИС-АБЕБА, 18 фев - РИА Новости. Руководство Эфиопии выразило желание участвовать в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Москве, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Премьер-министр (Эфиопии Абий Ахмед - ред.) сказал о том, что либо президент страны, либо премьер-министр обязательно примут участие в этих торжествах. Они определятся к этой дате в зависимости от ситуации, от графика, от загруженности и так далее", - сказала она журналистам.Политик ранее прибыла в Эфиопию с официальным визитом, планируются встречи с руководством страны и открытие первой в Африке многофункциональной информредакции Sputnik, сообщали в пресс-службе СФ.

https://ria.ru/20250213/pobeda-1999064428.html

эфиопия

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эфиопия, москва, африка, валентина матвиенко, совет федерации рф, день победы, великая отечественная война (1941-1945), в мире