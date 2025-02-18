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Эфиопия выразила желание участвовать в мероприятиях к 80-летию Победы - РИА Новости, 18.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:35 18.02.2025 (обновлено: 22:47 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/efiopiya-2000174350.html
Эфиопия выразила желание участвовать в мероприятиях к 80-летию Победы
Эфиопия выразила желание участвовать в мероприятиях к 80-летию Победы - РИА Новости, 18.02.2025
Эфиопия выразила желание участвовать в мероприятиях к 80-летию Победы
Руководство Эфиопии выразило желание участвовать в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Москве, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T22:35:00+03:00
2025-02-18T22:47:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
эфиопия
москва
африка
валентина матвиенко
совет федерации рф
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
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АДДИС-АБЕБА, 18 фев - РИА Новости. Руководство Эфиопии выразило желание участвовать в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Москве, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Премьер-министр (Эфиопии Абий Ахмед - ред.) сказал о том, что либо президент страны, либо премьер-министр обязательно примут участие в этих торжествах. Они определятся к этой дате в зависимости от ситуации, от графика, от загруженности и так далее", - сказала она журналистам.Политик ранее прибыла в Эфиопию с официальным визитом, планируются встречи с руководством страны и открытие первой в Африке многофункциональной информредакции Sputnik, сообщали в пресс-службе СФ.
https://ria.ru/20250213/pobeda-1999064428.html
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эфиопия, москва, африка, валентина матвиенко, совет федерации рф, день победы, великая отечественная война (1941-1945), в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Эфиопия, Москва, Африка, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, День Победы, Великая Отечественная война (1941-1945), В мире
Эфиопия выразила желание участвовать в мероприятиях к 80-летию Победы

Матвиенко: Эфиопия хочет участвовать в праздновании 80-летия Победы в Москве

© AP Photo / Elias AsmareЭфиопия
Эфиопия - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Elias Asmare
Эфиопия. Архивное фото
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АДДИС-АБЕБА, 18 фев - РИА Новости. Руководство Эфиопии выразило желание участвовать в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Москве, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Премьер-министр (Эфиопии Абий Ахмед - ред.) сказал о том, что либо президент страны, либо премьер-министр обязательно примут участие в этих торжествах. Они определятся к этой дате в зависимости от ситуации, от графика, от загруженности и так далее", - сказала она журналистам.
Политик ранее прибыла в Эфиопию с официальным визитом, планируются встречи с руководством страны и открытие первой в Африке многофункциональной информредакции Sputnik, сообщали в пресс-службе СФ.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Россия ждет президента Таджикистана на праздновании 80-летия Победы
13 февраля, 12:07
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЭфиопияМоскваАфрикаВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)В мире
 
 
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