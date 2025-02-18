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Ефимов: 100 объектов спорта построили в Москве за пять лет - РИА Новости, 18.02.2025
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10:14 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/efimov-1999927468.html
Ефимов: 100 объектов спорта построили в Москве за пять лет
Ефимов: 100 объектов спорта построили в Москве за пять лет - РИА Новости, 18.02.2025
Ефимов: 100 объектов спорта построили в Москве за пять лет
За пять лет в Москве возвели 100 спортивных объектов, общая площадь которых составляет более 800 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T10:14:00+03:00
2025-02-18T10:14:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. За пять лет в Москве возвели 100 спортивных объектов, общая площадь которых составляет более 800 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2020 по 2024 год в Москве появилось 100 объектов спорта совокупной площадью более 800 тысяч квадратных метров. 58 спортивных объектов общей площадью около 480 тысяч квадратных метров построили инвесторы. Только в 2024 году в столице появилось 17 новых спортивных сооружений совокупной площадью почти 140 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в число построенных объектов вошел дворец тенниса на территории спорткомплекса "Лужники". Его общая площадь составляет 36 тысяч квадратных метров.В свою очередь министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в городе в 2024 году за внебюджетные средства возвели 11 спортивных объектов общей площадью свыше 64 тысяч квадратных метров. Сюда вошли пять районных физкультурно-оздоровительных комплексов.Ранее мэр столицы Сергей Собянин отметил, что с 2011 года в городе появилось 327 спортобъектов.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: 100 объектов спорта построили в Москве за пять лет

Ефимов: в Москве за пять лет возвели 100 спортивных объектов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. За пять лет в Москве возвели 100 спортивных объектов, общая площадь которых составляет более 800 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2020 по 2024 год в Москве появилось 100 объектов спорта совокупной площадью более 800 тысяч квадратных метров. 58 спортивных объектов общей площадью около 480 тысяч квадратных метров построили инвесторы. Только в 2024 году в столице появилось 17 новых спортивных сооружений совокупной площадью почти 140 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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В сообщении уточняется, что в число построенных объектов вошел дворец тенниса на территории спорткомплекса "Лужники". Его общая площадь составляет 36 тысяч квадратных метров.
В свою очередь министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в городе в 2024 году за внебюджетные средства возвели 11 спортивных объектов общей площадью свыше 64 тысяч квадратных метров. Сюда вошли пять районных физкультурно-оздоровительных комплексов.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин отметил, что с 2011 года в городе появилось 327 спортобъектов.
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