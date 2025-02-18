Ефимов: 100 объектов спорта построили в Москве за пять лет
Ефимов: в Москве за пять лет возвели 100 спортивных объектов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. За пять лет в Москве возвели 100 спортивных объектов, общая площадь которых составляет более 800 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2020 по 2024 год в Москве появилось 100 объектов спорта совокупной площадью более 800 тысяч квадратных метров. 58 спортивных объектов общей площадью около 480 тысяч квадратных метров построили инвесторы. Только в 2024 году в столице появилось 17 новых спортивных сооружений совокупной площадью почти 140 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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В сообщении уточняется, что в число построенных объектов вошел дворец тенниса на территории спорткомплекса "Лужники". Его общая площадь составляет 36 тысяч квадратных метров.
В свою очередь министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в городе в 2024 году за внебюджетные средства возвели 11 спортивных объектов общей площадью свыше 64 тысяч квадратных метров. Сюда вошли пять районных физкультурно-оздоровительных комплексов.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин отметил, что с 2011 года в городе появилось 327 спортобъектов.
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