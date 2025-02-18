https://ria.ru/20250218/efimov-1999926834.html

Ефимов: спортобъекты и бизнес-центры построят в Москве в рамках КРТ

Ефимов: спортобъекты и бизнес-центры построят в Москве в рамках КРТ - РИА Новости, 18.02.2025

Ефимов: спортобъекты и бизнес-центры построят в Москве в рамках КРТ

В Москве в рамках действующих 302 проектов комплексного развития территорий (КРТ) планируется построить общественно-деловые и промышленные объекты на 31,1... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T09:14:00+03:00

2025-02-18T09:14:00+03:00

2025-02-18T09:14:00+03:00

москва

отрадное

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Москве в рамках действующих 302 проектов комплексного развития территорий (КРТ) планируется построить общественно-деловые и промышленные объекты на 31,1 миллиона квадратных метров, рассказал заммэра по градостроительной политике столицы Владимир Ефимов."Трансформация депрессивных участков в столице позволяет не просто возводить новые кварталы для комфортной жизни, но и создавать места для работы горожан. Так, в рамках 302 проектов КРТ, которые сейчас находятся на разных стадиях проработки и реализации, запланировано строительство 31,1 миллиона квадратных метров общественно-деловой и промышленной недвижимости. Новые производства, технопарки, бизнес-центры, спортивные, образовательные и другие общественно-деловые объекты позволят создать в городе около 898 тысяч рабочих мест", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.В указанные проекты могут инвестировать 22,6 триллиона рублей, а в ходе их реализации получить почти 6,4 триллиона рублей, отметил замглавы города.Например, в ходе реорганизации территории бывшей промзоны "Октябрьское Поле" может появиться около 1,5 тысячи рабочих мест, из них более 600 будут организованы в построенном бизнес-центре "Технопарк "Октябрьское Поле".Кроме того, более 5,2 тысячи рабочих мест создадут в рамках проекта КРТ на части бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе" в Отрадном.Всего по программе КРТ планируется построить различные объекты недвижимости общей площадью около 68,1 миллиона "квадратов". Речь идет о 37 миллионах квадратных метров жилья, а еще о медцентрах, школах, детских садах.

https://ria.ru/20250217/efimov-1999783879.html

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