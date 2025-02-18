https://ria.ru/20250218/dtp-1999962056.html

В ДТП на западе Москвы погиб водитель грузовика

В ДТП на западе Москвы погиб водитель грузовика - РИА Новости, 18.02.2025

В ДТП на западе Москвы погиб водитель грузовика

Водитель грузовика погиб в ДТП на МКАД на западе Москвы, сообщает столичная Госавтоинспекция. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T06:43:00+03:00

2025-02-18T06:43:00+03:00

2025-02-18T06:47:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Водитель грузовика погиб в ДТП на МКАД на западе Москвы, сообщает столичная Госавтоинспекция. Ранее дептранс сообщал, что на внутренней стороне 49-го километра МКАД грузовой автомобиль совершил наезд на металлическое барьерное ограждение, движение осуществляется по двум полосам и затруднено на один километр. "По предварительным данным в 5.24 мск на внутренней стороне 49-го километра МКАД водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на барьерное ограждение, разделяющее транспортные потоки. От полученных травм водитель грузового автомобиля скончался на месте", - сообщается в Telegram-канале столичной ГАИ. Ведомство добавило, что сотрудники столичной Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Движение на месте аварии затруднено.

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происшествия, авто, москва, гибдд мвд рф