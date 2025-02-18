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В ДТП на западе Москвы погиб водитель грузовика - РИА Новости, 18.02.2025
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06:43 18.02.2025 (обновлено: 06:47 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/dtp-1999962056.html
В ДТП на западе Москвы погиб водитель грузовика
В ДТП на западе Москвы погиб водитель грузовика - РИА Новости, 18.02.2025
В ДТП на западе Москвы погиб водитель грузовика
Водитель грузовика погиб в ДТП на МКАД на западе Москвы, сообщает столичная Госавтоинспекция. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T06:43:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Водитель грузовика погиб в ДТП на МКАД на западе Москвы, сообщает столичная Госавтоинспекция. Ранее дептранс сообщал, что на внутренней стороне 49-го километра МКАД грузовой автомобиль совершил наезд на металлическое барьерное ограждение, движение осуществляется по двум полосам и затруднено на один километр. "По предварительным данным в 5.24 мск на внутренней стороне 49-го километра МКАД водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на барьерное ограждение, разделяющее транспортные потоки. От полученных травм водитель грузового автомобиля скончался на месте", - сообщается в Telegram-канале столичной ГАИ. Ведомство добавило, что сотрудники столичной Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Движение на месте аварии затруднено.
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происшествия, авто, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Москва, ГИБДД МВД РФ
В ДТП на западе Москвы погиб водитель грузовика

В ДТП на 49-м километре МКАД на западе Москвы погиб водитель грузовика

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Водитель грузовика погиб в ДТП на МКАД на западе Москвы, сообщает столичная Госавтоинспекция.
Ранее дептранс сообщал, что на внутренней стороне 49-го километра МКАД грузовой автомобиль совершил наезд на металлическое барьерное ограждение, движение осуществляется по двум полосам и затруднено на один километр.
"По предварительным данным в 5.24 мск на внутренней стороне 49-го километра МКАД водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на барьерное ограждение, разделяющее транспортные потоки. От полученных травм водитель грузового автомобиля скончался на месте", - сообщается в Telegram-канале столичной ГАИ.
Ведомство добавило, что сотрудники столичной Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Движение на месте аварии затруднено.
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