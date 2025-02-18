https://ria.ru/20250218/dom-2000170419.html

США ожидают визит премьера Британии

США ожидают визит премьера Британии - РИА Новости, 18.02.2025

США ожидают визит премьера Британии

США ожидают визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера на будущей неделе и намерены учитывать позиции всех сторон в обсуждении урегулирования конфликта РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T22:01:00+03:00

2025-02-18T22:01:00+03:00

2025-02-18T22:01:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. США ожидают визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера на будущей неделе и намерены учитывать позиции всех сторон в обсуждении урегулирования конфликта на Украине, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "На следующей неделе премьер-министр Великобритании прибудет в Вашингтон, и мы хотим гарантировать, чтобы все стороны были услышаны", – сказала она в эфире телеканала Fox News. Левитт подчеркнула, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает дипломатические усилия для достижения мирного урегулирования, включая контакты как с Киевом, так и с Москвой. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.

https://ria.ru/20250217/starmer-1999943977.html

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