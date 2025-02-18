США ожидают визит премьера Британии
Белый дом: США ждут визит Стармера для учета позиции всех сторон по Украине
© AP Photo / Aurelien MorissardПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Aurelien Morissard
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. США ожидают визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера на будущей неделе и намерены учитывать позиции всех сторон в обсуждении урегулирования конфликта на Украине, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"На следующей неделе премьер-министр Великобритании прибудет в Вашингтон, и мы хотим гарантировать, чтобы все стороны были услышаны", – сказала она в эфире телеканала Fox News.
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Левитт подчеркнула, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает дипломатические усилия для достижения мирного урегулирования, включая контакты как с Киевом, так и с Москвой.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
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