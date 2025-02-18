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США ожидают визит премьера Британии - РИА Новости, 18.02.2025
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22:01 18.02.2025
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США ожидают визит премьера Британии
США ожидают визит премьера Британии - РИА Новости, 18.02.2025
США ожидают визит премьера Британии
США ожидают визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера на будущей неделе и намерены учитывать позиции всех сторон в обсуждении урегулирования конфликта РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T22:01:00+03:00
2025-02-18T22:01:00+03:00
в мире
сша
великобритания
украина
юрий ушаков
кир стармер
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. США ожидают визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера на будущей неделе и намерены учитывать позиции всех сторон в обсуждении урегулирования конфликта на Украине, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "На следующей неделе премьер-министр Великобритании прибудет в Вашингтон, и мы хотим гарантировать, чтобы все стороны были услышаны", – сказала она в эфире телеканала Fox News. Левитт подчеркнула, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает дипломатические усилия для достижения мирного урегулирования, включая контакты как с Киевом, так и с Москвой. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
https://ria.ru/20250217/starmer-1999943977.html
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в мире, сша, великобритания, украина, юрий ушаков, кир стармер, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, США, Великобритания, Украина, Юрий Ушаков, Кир Стармер, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
США ожидают визит премьера Британии

Белый дом: США ждут визит Стармера для учета позиции всех сторон по Украине

© AP Photo / Aurelien MorissardПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. США ожидают визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера на будущей неделе и намерены учитывать позиции всех сторон в обсуждении урегулирования конфликта на Украине, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"На следующей неделе премьер-министр Великобритании прибудет в Вашингтон, и мы хотим гарантировать, чтобы все стороны были услышаны", – сказала она в эфире телеканала Fox News.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер перед началом саммита по Украине в Париже - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Стармер заявил, что обсудит с Трампом долгосрочный мир на Украине
17 февраля, 23:37
Левитт подчеркнула, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает дипломатические усилия для достижения мирного урегулирования, включая контакты как с Киевом, так и с Москвой.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Стармер назвал сокращение поддержки Украины большой ошибкой
17 февраля, 23:49
 
В миреСШАВеликобританияУкраинаЮрий УшаковКир СтармерДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестицийПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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