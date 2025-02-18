https://ria.ru/20250218/dispanserizatsiya-2000163854.html

Путин попросил Голикову изучить замечания регионов по диспансеризации

Путин попросил Голикову изучить замечания регионов по диспансеризации - РИА Новости, 18.02.2025

Путин попросил Голикову изучить замечания регионов по диспансеризации

Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову проанализировать замечания по организации диспансеризации, которые поступают из регионов и... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T20:54:00+03:00

2025-02-18T20:54:00+03:00

2025-02-18T20:54:00+03:00

общество

россия

владимир путин

татьяна голикова

общероссийский народный фронт

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову проанализировать замечания по организации диспансеризации, которые поступают из регионов и от Общероссийского народного фронта, и доложить ему в ближайшее время. "Работа по диспансеризации и последующая реакция на результаты этой диспансеризации - это очень масштабная работа... Разумеется, здесь не может не быть вопросов, на которые нам надо обратить особое внимание. Татьяна Алексеевна, вас очень прошу посмотреть то, о чем было сказано и представителями регионов... и Михаилом Михайловичем (Кузнецовым, главой исполкома ОНФ - ред.). Просто надо проанализировать", - сказал Путин на совещании с правительством, посвященном вопросам диспансеризации. "У меня к вам просьба - вы, пожалуйста, прикиньте вот это все, о чем мы сегодня говорили, и свое видение представьте мне в ближайшее время - так, чтобы в будущем нам быть уверенными в том, что эта работа именно проводится на качественном, высоком уровне", - добавил президент.

https://ria.ru/20250218/golikova-2000158534.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, татьяна голикова, общероссийский народный фронт