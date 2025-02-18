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Путин попросил Голикову изучить замечания регионов по диспансеризации - РИА Новости, 18.02.2025
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20:54 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/dispanserizatsiya-2000163854.html
Путин попросил Голикову изучить замечания регионов по диспансеризации
Путин попросил Голикову изучить замечания регионов по диспансеризации - РИА Новости, 18.02.2025
Путин попросил Голикову изучить замечания регионов по диспансеризации
Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову проанализировать замечания по организации диспансеризации, которые поступают из регионов и... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T20:54:00+03:00
2025-02-18T20:54:00+03:00
общество
россия
владимир путин
татьяна голикова
общероссийский народный фронт
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову проанализировать замечания по организации диспансеризации, которые поступают из регионов и от Общероссийского народного фронта, и доложить ему в ближайшее время. "Работа по диспансеризации и последующая реакция на результаты этой диспансеризации - это очень масштабная работа... Разумеется, здесь не может не быть вопросов, на которые нам надо обратить особое внимание. Татьяна Алексеевна, вас очень прошу посмотреть то, о чем было сказано и представителями регионов... и Михаилом Михайловичем (Кузнецовым, главой исполкома ОНФ - ред.). Просто надо проанализировать", - сказал Путин на совещании с правительством, посвященном вопросам диспансеризации. "У меня к вам просьба - вы, пожалуйста, прикиньте вот это все, о чем мы сегодня говорили, и свое видение представьте мне в ближайшее время - так, чтобы в будущем нам быть уверенными в том, что эта работа именно проводится на качественном, высоком уровне", - добавил президент.
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общество, россия, владимир путин, татьяна голикова, общероссийский народный фронт
Общество, Россия, Владимир Путин, Татьяна Голикова, Общероссийский народный фронт
Путин попросил Голикову изучить замечания регионов по диспансеризации

Путин попросил Голикову проанализировать замечания регионов по диспансеризации

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову проанализировать замечания по организации диспансеризации, которые поступают из регионов и от Общероссийского народного фронта, и доложить ему в ближайшее время.
«
"Работа по диспансеризации и последующая реакция на результаты этой диспансеризации - это очень масштабная работа... Разумеется, здесь не может не быть вопросов, на которые нам надо обратить особое внимание. Татьяна Алексеевна, вас очень прошу посмотреть то, о чем было сказано и представителями регионов... и Михаилом Михайловичем (Кузнецовым, главой исполкома ОНФ - ред.). Просто надо проанализировать", - сказал Путин на совещании с правительством, посвященном вопросам диспансеризации.
"У меня к вам просьба - вы, пожалуйста, прикиньте вот это все, о чем мы сегодня говорили, и свое видение представьте мне в ближайшее время - так, чтобы в будущем нам быть уверенными в том, что эта работа именно проводится на качественном, высоком уровне", - добавил президент.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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Вчера, 19:54
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинТатьяна ГоликоваОбщероссийский народный фронт
 
 
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