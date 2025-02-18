https://ria.ru/20250218/dispanserizatsiya-2000163854.html
Путин попросил Голикову изучить замечания регионов по диспансеризации
Путин попросил Голикову изучить замечания регионов по диспансеризации - РИА Новости, 18.02.2025
Путин попросил Голикову изучить замечания регионов по диспансеризации
Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову проанализировать замечания по организации диспансеризации, которые поступают из регионов и... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T20:54:00+03:00
2025-02-18T20:54:00+03:00
2025-02-18T20:54:00+03:00
общество
россия
владимир путин
татьяна голикова
общероссийский народный фронт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731314259_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_7392535ac3a872526859960540b1ffe2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову проанализировать замечания по организации диспансеризации, которые поступают из регионов и от Общероссийского народного фронта, и доложить ему в ближайшее время. "Работа по диспансеризации и последующая реакция на результаты этой диспансеризации - это очень масштабная работа... Разумеется, здесь не может не быть вопросов, на которые нам надо обратить особое внимание. Татьяна Алексеевна, вас очень прошу посмотреть то, о чем было сказано и представителями регионов... и Михаилом Михайловичем (Кузнецовым, главой исполкома ОНФ - ред.). Просто надо проанализировать", - сказал Путин на совещании с правительством, посвященном вопросам диспансеризации. "У меня к вам просьба - вы, пожалуйста, прикиньте вот это все, о чем мы сегодня говорили, и свое видение представьте мне в ближайшее время - так, чтобы в будущем нам быть уверенными в том, что эта работа именно проводится на качественном, высоком уровне", - добавил президент.
https://ria.ru/20250218/golikova-2000158534.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731314259_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_41b4573a52af4ea07e9e83a91639cfb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, татьяна голикова, общероссийский народный фронт
Общество, Россия, Владимир Путин, Татьяна Голикова, Общероссийский народный фронт
Путин попросил Голикову изучить замечания регионов по диспансеризации
Путин попросил Голикову проанализировать замечания регионов по диспансеризации