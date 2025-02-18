https://ria.ru/20250218/dipmissiya-2000105469.html

Лавров: Россия и США договорились решить проблему работы дипмиссий

Лавров: Россия и США договорились решить проблему работы дипмиссий - РИА Новости, 18.02.2025

Лавров: Россия и США договорились решить проблему работы дипмиссий

Россия и США на встрече в Саудовской Аравии договорились, что нужно "раз и навсегда" решить проблему работы дипмиссий, заявил российский министр иностранных дел РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:58:00+03:00

2025-02-18T16:58:00+03:00

2025-02-18T16:59:00+03:00

россия

сша

саудовская аравия

сергей лавров

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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ЭР-РИЯД, 18 фев – РИА Новости. Россия и США на встрече в Саудовской Аравии договорились, что нужно "раз и навсегда" решить проблему работы дипмиссий, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Практически договорились, что нужно решить раз и навсегда проблему функционирования наших дипломатических миссий", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с американской стороной, рассказывая о договоренностях с американскими представителями.

https://ria.ru/20250218/lavrov-2000101723.html

россия

сша

саудовская аравия

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2025

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россия, сша, саудовская аравия, сергей лавров, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде