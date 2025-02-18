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Лавров: Россия и США договорились решить проблему работы дипмиссий
Лавров: Россия и США договорились решить проблему работы дипмиссий - РИА Новости, 18.02.2025
Лавров: Россия и США договорились решить проблему работы дипмиссий
Россия и США на встрече в Саудовской Аравии договорились, что нужно "раз и навсегда" решить проблему работы дипмиссий, заявил российский министр иностранных дел РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:58:00+03:00
2025-02-18T16:58:00+03:00
2025-02-18T16:59:00+03:00
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саудовская аравия
сергей лавров
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ЭР-РИЯД, 18 фев – РИА Новости. Россия и США на встрече в Саудовской Аравии договорились, что нужно "раз и навсегда" решить проблему работы дипмиссий, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Практически договорились, что нужно решить раз и навсегда проблему функционирования наших дипломатических миссий", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с американской стороной, рассказывая о договоренностях с американскими представителями.
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Россия, США, Саудовская Аравия, Сергей Лавров, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Лавров: Россия и США договорились решить проблему работы дипмиссий
Лавров: РФ и США договорились "раз и навсегда" решить проблему работы дипмиссий