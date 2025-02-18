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Житель Чувашии получил срок за вымогательство интимных фото у детей - РИА Новости, 18.02.2025
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18:18 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/deti-2000128556.html
Житель Чувашии получил срок за вымогательство интимных фото у детей
Житель Чувашии получил срок за вымогательство интимных фото у детей - РИА Новости, 18.02.2025
Житель Чувашии получил срок за вымогательство интимных фото у детей
Житель Чувашии осужден на 15 лет колонии строгого режима за сексуальные насильственные действия в отношении двух девочек 10 и 11 лет, у которых он вымогал... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T18:18:00+03:00
2025-02-18T18:18:00+03:00
происшествия
россия
чувашская республика (чувашия)
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 фев - РИА Новости. Житель Чувашии осужден на 15 лет колонии строгого режима за сексуальные насильственные действия в отношении двух девочек 10 и 11 лет, у которых он вымогал интимные фотографии, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Установлено, что 22-летний злоумышленник познакомился через мессенджер с двумя девочками в возрасте 10 и 11 лет и стал вести с ними переписку на сексуальные темы развращающего содержания, а также вынуждал, в том числе путем угроз, направлять ему фотографии интимного характера. После обращения родителей одной из потерпевших в правоохранительные органы личность злоумышленника была установлена, также был выявлен факт совершения преступления в отношении второй девочки. Было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевших, не достигших четырнадцатилетнего возраста). "Приговором Верховного суда Чувашской республики мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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россия
чувашская республика (чувашия)
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происшествия, россия, чувашская республика (чувашия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Чувашии получил срок за вымогательство интимных фото у детей

Житель Чувашии получил 15 лет колонии за вымогательство интимных фото у девочек

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 фев - РИА Новости. Житель Чувашии осужден на 15 лет колонии строгого режима за сексуальные насильственные действия в отношении двух девочек 10 и 11 лет, у которых он вымогал интимные фотографии, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Установлено, что 22-летний злоумышленник познакомился через мессенджер с двумя девочками в возрасте 10 и 11 лет и стал вести с ними переписку на сексуальные темы развращающего содержания, а также вынуждал, в том числе путем угроз, направлять ему фотографии интимного характера.
После обращения родителей одной из потерпевших в правоохранительные органы личность злоумышленника была установлена, также был выявлен факт совершения преступления в отношении второй девочки. Было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевших, не достигших четырнадцатилетнего возраста).
"Приговором Верховного суда Чувашской республики мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияЧувашская Республика (Чувашия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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