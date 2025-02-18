https://ria.ru/20250218/deti-2000128556.html

Житель Чувашии получил срок за вымогательство интимных фото у детей

Житель Чувашии получил срок за вымогательство интимных фото у детей - РИА Новости, 18.02.2025

Житель Чувашии получил срок за вымогательство интимных фото у детей

Житель Чувашии осужден на 15 лет колонии строгого режима за сексуальные насильственные действия в отношении двух девочек 10 и 11 лет, у которых он вымогал... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T18:18:00+03:00

2025-02-18T18:18:00+03:00

2025-02-18T18:18:00+03:00

происшествия

россия

чувашская республика (чувашия)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 фев - РИА Новости. Житель Чувашии осужден на 15 лет колонии строгого режима за сексуальные насильственные действия в отношении двух девочек 10 и 11 лет, у которых он вымогал интимные фотографии, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Установлено, что 22-летний злоумышленник познакомился через мессенджер с двумя девочками в возрасте 10 и 11 лет и стал вести с ними переписку на сексуальные темы развращающего содержания, а также вынуждал, в том числе путем угроз, направлять ему фотографии интимного характера. После обращения родителей одной из потерпевших в правоохранительные органы личность злоумышленника была установлена, также был выявлен факт совершения преступления в отношении второй девочки. Было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевших, не достигших четырнадцатилетнего возраста). "Приговором Верховного суда Чувашской республики мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241011/astrakhan-1977620738.html

россия

чувашская республика (чувашия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, чувашская республика (чувашия), следственный комитет россии (ск рф)