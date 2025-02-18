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Праздничные плакаты украсят Москву ко Дню защитника Отечества - РИА Новости, 18.02.2025
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Праздничные плакаты украсят Москву ко Дню защитника Отечества
Праздничные плакаты украсят Москву ко Дню защитника Отечества - РИА Новости, 18.02.2025
Праздничные плакаты украсят Москву ко Дню защитника Отечества
Специалисты комплекса городского хозяйства украсят столицу праздничными плакатами в честь Дня защитника Отечества, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T09:42:00+03:00
2025-02-18T09:42:00+03:00
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петр бирюков
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсят столицу праздничными плакатами в честь Дня защитника Отечества, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На рекламных билбордах, афишных стендах и остановках общественного транспорта разместим 400 праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеопоздравления, которые будут транслироваться в воскресенье на 250 городских цифровых экранах, медиафасадах домов на Новом Арбате, Спартаковской площади и Садовой-Самотечной улице", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что традиционно флаговыми конструкциями и панно из флагов украсят здания Госдумы РФ на Охотном ряду и Совета Федерации на Большой Дмитровке. "Дополнительно для украшения столицы ко Дню защитника Отечества ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены полотен", - пояснил заммэра. Он подчеркнул, что вечером 23 февраля архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах Москвы будет работать в праздничном режиме.
https://ria.ru/20250218/23_fevralya-1848760861.html
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москва, новый арбат, россия, петр бирюков, госдума рф, совет федерации рф, день защитника отечества
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Новый Арбат, Россия, Петр Бирюков, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, День защитника Отечества
Праздничные плакаты украсят Москву ко Дню защитника Отечества

Москву ко Дню защитника Отечества украсят праздничными плакатами и флагами

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве
Прохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсят столицу праздничными плакатами в честь Дня защитника Отечества, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На рекламных билбордах, афишных стендах и остановках общественного транспорта разместим 400 праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеопоздравления, которые будут транслироваться в воскресенье на 250 городских цифровых экранах, медиафасадах домов на Новом Арбате, Спартаковской площади и Садовой-Самотечной улице", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что традиционно флаговыми конструкциями и панно из флагов украсят здания Госдумы РФ на Охотном ряду и Совета Федерации на Большой Дмитровке.
"Дополнительно для украшения столицы ко Дню защитника Отечества ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены полотен", - пояснил заммэра.
Он подчеркнул, что вечером 23 февраля архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах Москвы будет работать в праздничном режиме.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваНовый АрбатРоссияПетр БирюковГосдума РФСовет Федерации РФДень защитника Отечества
 
 
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