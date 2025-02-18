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Праздничные плакаты украсят Москву ко Дню защитника Отечества

Праздничные плакаты украсят Москву ко Дню защитника Отечества - РИА Новости, 18.02.2025

Праздничные плакаты украсят Москву ко Дню защитника Отечества

Специалисты комплекса городского хозяйства украсят столицу праздничными плакатами в честь Дня защитника Отечества, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T09:42:00+03:00

2025-02-18T09:42:00+03:00

2025-02-18T09:42:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсят столицу праздничными плакатами в честь Дня защитника Отечества, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На рекламных билбордах, афишных стендах и остановках общественного транспорта разместим 400 праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеопоздравления, которые будут транслироваться в воскресенье на 250 городских цифровых экранах, медиафасадах домов на Новом Арбате, Спартаковской площади и Садовой-Самотечной улице", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что традиционно флаговыми конструкциями и панно из флагов украсят здания Госдумы РФ на Охотном ряду и Совета Федерации на Большой Дмитровке. "Дополнительно для украшения столицы ко Дню защитника Отечества ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены полотен", - пояснил заммэра. Он подчеркнул, что вечером 23 февраля архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах Москвы будет работать в праздничном режиме.

https://ria.ru/20250218/23_fevralya-1848760861.html

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Варвара Скокшина

москва, новый арбат, россия, петр бирюков, госдума рф, совет федерации рф, день защитника отечества