https://ria.ru/20250218/den-1999975884.html
Праздничные плакаты украсят Москву ко Дню защитника Отечества
Праздничные плакаты украсят Москву ко Дню защитника Отечества - РИА Новости, 18.02.2025
Праздничные плакаты украсят Москву ко Дню защитника Отечества
Специалисты комплекса городского хозяйства украсят столицу праздничными плакатами в честь Дня защитника Отечества, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T09:42:00+03:00
2025-02-18T09:42:00+03:00
2025-02-18T09:42:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
новый арбат
россия
петр бирюков
госдума рф
совет федерации рф
день защитника отечества
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156361/81/1563618121_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_4bc73767800fe98470654c717714310f.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсят столицу праздничными плакатами в честь Дня защитника Отечества, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На рекламных билбордах, афишных стендах и остановках общественного транспорта разместим 400 праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеопоздравления, которые будут транслироваться в воскресенье на 250 городских цифровых экранах, медиафасадах домов на Новом Арбате, Спартаковской площади и Садовой-Самотечной улице", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что традиционно флаговыми конструкциями и панно из флагов украсят здания Госдумы РФ на Охотном ряду и Совета Федерации на Большой Дмитровке. "Дополнительно для украшения столицы ко Дню защитника Отечества ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены полотен", - пояснил заммэра. Он подчеркнул, что вечером 23 февраля архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах Москвы будет работать в праздничном режиме.
https://ria.ru/20250218/23_fevralya-1848760861.html
https://ria.ru/20250218/prazdnovat-1999963317.html
москва
новый арбат
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156361/81/1563618121_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_414520ae8a5d3dcdb9e573944af384c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, новый арбат, россия, петр бирюков, госдума рф, совет федерации рф, день защитника отечества
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Новый Арбат, Россия, Петр Бирюков, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, День защитника Отечества
Праздничные плакаты украсят Москву ко Дню защитника Отечества
Москву ко Дню защитника Отечества украсят праздничными плакатами и флагами