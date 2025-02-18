https://ria.ru/20250218/demeshin-1999963455.html

Демешин раскритиковал уборку снега в Хабаровске после циклона

Демешин раскритиковал уборку снега в Хабаровске после циклона - РИА Новости, 18.02.2025

Демешин раскритиковал уборку снега в Хабаровске после циклона

После двух подряд циклонов Хабаровск был убран спецхозяйствами не надлежащим образом, заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T07:24:00+03:00

2025-02-18T07:24:00+03:00

2025-02-18T07:24:00+03:00

хабаровский край

хабаровск

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

дмитрий демешин

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ХАБАРОВСК, 18 фев - РИА Новости. После двух подряд циклонов Хабаровск был убран спецхозяйствами не надлежащим образом, заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Ситуацию с уборкой снега в Хабаровске и в целом по региону обсудили на заседании президиума правительства края. "Последний циклон стал для нас неудачным опытом, вскрывшим целый ряд недоработок в сфере коммунального хозяйства. Мы знали о циклоне, но подготовились плохо. За несколько дней выпало две месячные нормы снега, и город оказался не готов. Дороги, тротуары, дворы - всё это до сих пор вызывает справедливые нарекания у жителей. Поручил разобраться, почему система дала сбой, и принять меры", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Разобраться в причинах неудовлетворительной работы дорожников в Хабаровске губернатор поручил министру транспорта и дорожного хозяйства края Константину Кравцову. Глава региона отметил, что в Комсомольске-на-Амуре оперативность реагирования была лучше, и город быстрее справился с последствиями циклона. Хабаровский край накрыли два подряд циклона - в конце января и начале февраля. На время были перекрыты для автобусов и большегрузов федеральные и региональные трассы, отменяли рейсы и закрывались местные аэропорты, школьники учились дистанционно, отмечалось отключение электроэнергии в некоторых населенных пунктах, шквалистый ветер повредил кровли и обшивку на некоторых зданиях. "Сейчас важно не повторить ошибок и не упустить время: управляющие компании должны оперативно очистить от снега крыши и дворы. До потепления осталось мало времени, и если опоздаем с сосульками - ситуация станет ещё критичнее... Объехал город - работа многих "управляек" оставляет желать лучшего. Поручил мэру разобраться с теми должностными лицами администрации, которые осуществляют контроль за деятельностью УК, они должны отвечать по всей строгости, вплоть до привлечения к дисциплинарной ответственности", - заявил Демешин. Борьба с последствиями стихии продолжается до сих пор. От жителей Хабаровска ежедневно поступают жалобы на не очищенные от снега и наледи, а также на некачественно убранные дороги, тротуары и дворы. "Мы помогли закупить технику городу, приняли положительные решения о выделении дополнительного финансирования из средств дорожного фонда. Но ситуация показала, что сотрудники муниципальных компаний, обслуживающих дороги, не имеют опыта эксплуатации этой техники, а количество рабочих бригад – это первая проблема, которую мы имеем, – круглосуточный режим работы не обеспечивает", – заключил губернатор. Главам городов и районов края также необходимо провести анализ работы муниципальных предприятий, которые отвечают за благоустройство, проанализировать причины кадрового дефицита и принять необходимые решения. Губернатор также поручил создать краевой штаб по выработке оперативных решений в части благоустройства и подготовки городского хозяйства к зиме. В его состав войдут профильные зампреды, а возглавит штаб вице-губернатор Сергей Кузнецов.

https://ria.ru/20250211/demeshin-1998571515.html

https://ria.ru/20250129/demeshin-1996091799.html

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хабаровск, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, дмитрий демешин