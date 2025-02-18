Рейтинг@Mail.ru
У российской делегации будет программа по саудовской линии, заявил Ушаков - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 18.02.2025 (обновлено: 15:38 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/delegatsiya-2000078021.html
У российской делегации будет программа по саудовской линии, заявил Ушаков
У российской делегации будет программа по саудовской линии, заявил Ушаков - РИА Новости, 18.02.2025
У российской делегации будет программа по саудовской линии, заявил Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в эфире "Первого канала", что у российской делегации в Эр-Рияде будет также программа "по саудовской линии". РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:27:00+03:00
2025-02-18T15:38:00+03:00
россия
сша
юрий ушаков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/65505/18/655051821_0:66:1010:634_1920x0_80_0_0_94c8ca5c171059acb8b5ba1e26de047d.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в эфире "Первого канала", что у российской делегации в Эр-Рияде будет также программа "по саудовской линии". &quot;Мы сейчас уже выполняем программу по саудовской линии&quot;, - сказал Ушаков после завершения переговоров РФ и США в Эр-Рияде.
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/65505/18/655051821_0:0:1010:759_1920x0_80_0_0_deb1b120bd63c96fc701e72bc75b3a51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, юрий ушаков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Юрий Ушаков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
У российской делегации будет программа по саудовской линии, заявил Ушаков

Ушаков: у российской делегации в Эр-Рияде будет программа по саудовской линии

© РИА Новости / Алексей НикольскийЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в эфире "Первого канала", что у российской делегации в Эр-Рияде будет также программа "по саудовской линии".
«

"Мы сейчас уже выполняем программу по саудовской линии", - сказал Ушаков после завершения переговоров РФ и США в Эр-Рияде.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Почему Штаты пошли на переговоры с Россией
Вчера, 08:00
 
РоссияСШАЮрий УшаковПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала