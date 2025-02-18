https://ria.ru/20250218/delegatsiya-2000078021.html
У российской делегации будет программа по саудовской линии, заявил Ушаков
У российской делегации будет программа по саудовской линии, заявил Ушаков - РИА Новости, 18.02.2025
У российской делегации будет программа по саудовской линии, заявил Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в эфире "Первого канала", что у российской делегации в Эр-Рияде будет также программа "по саудовской линии". РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:27:00+03:00
2025-02-18T15:27:00+03:00
2025-02-18T15:38:00+03:00
россия
сша
юрий ушаков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в эфире "Первого канала", что у российской делегации в Эр-Рияде будет также программа "по саудовской линии". "Мы сейчас уже выполняем программу по саудовской линии", - сказал Ушаков после завершения переговоров РФ и США в Эр-Рияде.
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, юрий ушаков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Юрий Ушаков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
У российской делегации будет программа по саудовской линии, заявил Ушаков
Ушаков: у российской делегации в Эр-Рияде будет программа по саудовской линии