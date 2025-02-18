https://ria.ru/20250218/delegatsiya-2000078021.html

У российской делегации будет программа по саудовской линии, заявил Ушаков

У российской делегации будет программа по саудовской линии, заявил Ушаков - РИА Новости, 18.02.2025

У российской делегации будет программа по саудовской линии, заявил Ушаков

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в эфире "Первого канала", что у российской делегации в Эр-Рияде будет также программа "по саудовской линии". РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:27:00+03:00

2025-02-18T15:27:00+03:00

2025-02-18T15:38:00+03:00

россия

сша

юрий ушаков

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в эфире "Первого канала", что у российской делегации в Эр-Рияде будет также программа "по саудовской линии". "Мы сейчас уже выполняем программу по саудовской линии", - сказал Ушаков после завершения переговоров РФ и США в Эр-Рияде.

https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, сша, юрий ушаков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде