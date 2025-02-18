https://ria.ru/20250218/bespilotnik-1999952651.html

В Воронежской области сбили беспилотник

В Воронежской области сбили беспилотник - РИА Новости, 18.02.2025

В Воронежской области сбили беспилотник

Силы ПВО сбили один беспилотник в Воронежской области, по предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T02:00:00+03:00

2025-02-18T02:00:00+03:00

2025-02-18T02:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Силы ПВО сбили один беспилотник в Воронежской области, по предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе во вторник в 00.49 мск, она продлилась 40 минут. Вторая опасность БПЛА за вторник была объявлена в 1.37, она сохраняется. "Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", - написал Гусев в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250218/vzryvy-1999952036.html

воронежская область

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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)