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В Воронежской области сбили беспилотник - РИА Новости, 18.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:00 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/bespilotnik-1999952651.html
В Воронежской области сбили беспилотник
В Воронежской области сбили беспилотник - РИА Новости, 18.02.2025
В Воронежской области сбили беспилотник
Силы ПВО сбили один беспилотник в Воронежской области, по предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T02:00:00+03:00
2025-02-18T02:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Силы ПВО сбили один беспилотник в Воронежской области, по предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе во вторник в 00.49 мск, она продлилась 40 минут. Вторая опасность БПЛА за вторник была объявлена в 1.37, она сохраняется. "Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", - написал Гусев в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250218/vzryvy-1999952036.html
воронежская область
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области сбили беспилотник

Гусев: силы ПВО сбили беспилотник в Воронежской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Силы ПВО сбили один беспилотник в Воронежской области, по предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе во вторник в 00.49 мск, она продлилась 40 минут. Вторая опасность БПЛА за вторник была объявлена в 1.37, она сохраняется.
"Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", - написал Гусев в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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