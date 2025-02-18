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Немецкие военные не отправятся на Украину, заявила Бербок - РИА Новости, 18.02.2025
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15:42 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/berbok-2000082344.html
Немецкие военные не отправятся на Украину, заявила Бербок
Немецкие военные не отправятся на Украину, заявила Бербок - РИА Новости, 18.02.2025
Немецкие военные не отправятся на Украину, заявила Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие военные не будут отправлены на Украину "в горячую фазу" конфликта. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:42:00+03:00
2025-02-18T15:42:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие военные не будут отправлены на Украину "в горячую фазу" конфликта. "В эту горячую фазу военные отправлены не будут", - заявила Бербок в интервью телеканалу ZDF. По ей словам, Германия не может согласиться с тем, что переговоры в Эр-Рияде между США и Россией проходят без Украины и Европы. "Если не будет мира для нас, европейцев, это не может дать прочного мира. Потому что фиктивный мир - это не мир, а какая-то сделка, которая ведет только к еще большей войне", - заявила она. Ранее сообщалось, что страны Евросоюза на неформальном саммите в Париже разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его смущают дебаты о развертывании войск на Украине, так как на данный момент не известны возможные варианты исхода мирных переговоров. Британский премьер Кир Стармер заявил, что потенциальное размещение на Украине военных стран Европы, в том числе Великобритании, должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США.
https://ria.ru/20250218/sanktsii-1999958512.html
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в мире, украина, германия, сша, анналена бербок, олаф шольц, кир стармер
В мире, Украина, Германия, США, Анналена Бербок, Олаф Шольц, Кир Стармер
Немецкие военные не отправятся на Украину, заявила Бербок

Бербок: военных из Германии не отправят на Украину в горячую фазу конфликта

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок . Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие военные не будут отправлены на Украину "в горячую фазу" конфликта.
"В эту горячую фазу военные отправлены не будут", - заявила Бербок в интервью телеканалу ZDF.
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По ей словам, Германия не может согласиться с тем, что переговоры в Эр-Рияде между США и Россией проходят без Украины и Европы.
"Если не будет мира для нас, европейцев, это не может дать прочного мира. Потому что фиктивный мир - это не мир, а какая-то сделка, которая ведет только к еще большей войне", - заявила она.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза на неформальном саммите в Париже разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его смущают дебаты о развертывании войск на Украине, так как на данный момент не известны возможные варианты исхода мирных переговоров. Британский премьер Кир Стармер заявил, что потенциальное размещение на Украине военных стран Европы, в том числе Великобритании, должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США.
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