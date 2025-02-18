https://ria.ru/20250218/belorussiya-2000052548.html

Госдума ратифицировала договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Госдума ратифицировала договор с Белоруссией о гарантиях безопасности - РИА Новости, 18.02.2025

Госдума ратифицировала договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, документ на... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T14:07:00+03:00

2025-02-18T14:07:00+03:00

2025-02-18T14:42:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, документ на ратификацию внес президент России Владимир Путин.По соглашению, отношения двух стран в рамках объединения не направлены против других государств и будут осуществляться в соответствии с принципами Устава ООН и нормами международного права.Москва и Минск будут рассматривать вооруженное нападение на страну — участника Союзного государства как акт агрессии против объединения в целом, указано в документе.Договор устанавливает, что российское ядерное оружие может быть применено в ответ на ядерную агрессию против одной из стран Союзного государства, а также атаку с обычным оружием, если она создает угрозу суверенитету или территориальной целостности.Кроме того, для предотвращения агрессии на территории Белоруссии могут создаваться военные объекты и размещаться российские воинские формирования.При этом Москва и Минск рассматривают российское ядерное оружие как важный фактор предотвращения ядерных военных конфликтов и как средство сдерживания.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что в условиях современных вызовов вопросы обеспечения безопасности общего оборонного пространства приобретают ключевое значение. Он подчеркивал, что цель двух стран — защитить своих граждан и территории от "угроз и провокаций в первую очередь со стороны приграничных государств Евросоюза".

https://ria.ru/20250205/dogovor-1997587167.html

https://ria.ru/20250216/nyt-1999636335.html

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госдума рф, вячеслав володин, оон, владимир путин, россия, белоруссия