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Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти пациента в Тобольске - РИА Новости, 18.02.2025
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07:40 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/bastrykin-1999964108.html
Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти пациента в Тобольске
Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти пациента в Тобольске - РИА Новости, 18.02.2025
Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти пациента в Тобольске
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину после обращения к нему жительницы города Тобольска Тюменской области доложат о расследовании... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T07:40:00+03:00
2025-02-18T07:40:00+03:00
происшествия
россия
тобольск
тюменская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ТЮМЕНЬ, 18 фев – РИА Новости. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину после обращения к нему жительницы города Тобольска Тюменской области доложат о расследовании дела, связанного с гибелью в больнице ее отца, сообщается на сайте СК РФ. Ранее в пресс-службе СУСК РФ по региону сообщали, что попавший в больницу города Тобольска пациент с переломом спины скончался в стационаре в конце декабря 2024 года, после обращения в Следственный комитет его дочери с жалобой на медицинскую организацию было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. "Женщина полагает, что это (смерть пациента — ред.) могло наступить в результате ненадлежащего оказания ему помощи. Также она считает, что расследование приобрело затяжной характер… По поручению главы ведомства руководителем СУ по Тюменской области Кубляковым А.А. будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения", - говорится в сообщении. Отмечается, что по уголовному делу проводится комплекс судебно-медицинских экспертиз.
https://ria.ru/20250216/perm-1999723548.html
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происшествия, россия, тобольск, тюменская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тобольск, Тюменская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти пациента в Тобольске

Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти пациента в больнице Тобольска

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Александр Бастрыкин. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 18 фев – РИА Новости. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину после обращения к нему жительницы города Тобольска Тюменской области доложат о расследовании дела, связанного с гибелью в больнице ее отца, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в пресс-службе СУСК РФ по региону сообщали, что попавший в больницу города Тобольска пациент с переломом спины скончался в стационаре в конце декабря 2024 года, после обращения в Следственный комитет его дочери с жалобой на медицинскую организацию было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
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"Женщина полагает, что это (смерть пациента — ред.) могло наступить в результате ненадлежащего оказания ему помощи. Также она считает, что расследование приобрело затяжной характер… По поручению главы ведомства руководителем СУ по Тюменской области Кубляковым А.А. будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по уголовному делу проводится комплекс судебно-медицинских экспертиз.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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ПроисшествияРоссияТобольскТюменская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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