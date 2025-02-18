https://ria.ru/20250218/bastrykin-1999964108.html

Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти пациента в Тобольске

Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти пациента в Тобольске - РИА Новости, 18.02.2025

Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти пациента в Тобольске

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину после обращения к нему жительницы города Тобольска Тюменской области доложат о расследовании... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T07:40:00+03:00

2025-02-18T07:40:00+03:00

2025-02-18T07:40:00+03:00

происшествия

россия

тобольск

тюменская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ТЮМЕНЬ, 18 фев – РИА Новости. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину после обращения к нему жительницы города Тобольска Тюменской области доложат о расследовании дела, связанного с гибелью в больнице ее отца, сообщается на сайте СК РФ. Ранее в пресс-службе СУСК РФ по региону сообщали, что попавший в больницу города Тобольска пациент с переломом спины скончался в стационаре в конце декабря 2024 года, после обращения в Следственный комитет его дочери с жалобой на медицинскую организацию было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. "Женщина полагает, что это (смерть пациента — ред.) могло наступить в результате ненадлежащего оказания ему помощи. Также она считает, что расследование приобрело затяжной характер… По поручению главы ведомства руководителем СУ по Тюменской области Кубляковым А.А. будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения", - говорится в сообщении. Отмечается, что по уголовному делу проводится комплекс судебно-медицинских экспертиз.

https://ria.ru/20250216/perm-1999723548.html

https://ria.ru/20250218/samara-1999946766.html

россия

тобольск

тюменская область

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происшествия, россия, тобольск, тюменская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)