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В Запорожской области при атаке украинского дрона пострадала медработник - РИА Новости, 18.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:09 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/ataka-2000159955.html
В Запорожской области при атаке украинского дрона пострадала медработник
В Запорожской области при атаке украинского дрона пострадала медработник - РИА Новости, 18.02.2025
В Запорожской области при атаке украинского дрона пострадала медработник
Медработник скорой помощи пострадал в Васильевке Запорожской области после сброса снаряда украинского беспилотника по гражданским автомобилям, сообщил... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T20:09:00+03:00
2025-02-18T20:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
днепр (город)
евгений балицкий
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Медработник скорой помощи пострадал в Васильевке Запорожской области после сброса снаряда украинского беспилотника по гражданским автомобилям, сообщил губернатор Евгений Балицкий. "В Васильевке противник осуществил сброс с БПЛА по припаркованным гражданским автомобилям. Пострадала медработник скорой помощи – девушка 1990 года рождения. По предварительной информации, она получила контузию и госпитализирована в Васильевскую больницу", - написал Балицкий в Telegram-канале, разместив фото атакованной машины. Он уточнил, что девушке оказывается вся необходимая помощь. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999497943.html
запорожская область
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в мире, запорожская область, россия, днепр (город), евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Днепр (город), Евгений Балицкий
В Запорожской области при атаке украинского дрона пострадала медработник

Балицкий сообщил о ранении медработника скорой помощи в Запорожской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Медработник скорой помощи пострадал в Васильевке Запорожской области после сброса снаряда украинского беспилотника по гражданским автомобилям, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«
"В Васильевке противник осуществил сброс с БПЛА по припаркованным гражданским автомобилям. Пострадала медработник скорой помощи – девушка 1990 года рождения. По предварительной информации, она получила контузию и госпитализирована в Васильевскую больницу", - написал Балицкий в Telegram-канале, разместив фото атакованной машины.
Он уточнил, что девушке оказывается вся необходимая помощь.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
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