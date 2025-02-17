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Зеленский заявил о желании создать вооруженные силы Европы - РИА Новости, 17.02.2025
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18:19 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/zelenskij-1999898179.html
Зеленский заявил о желании создать вооруженные силы Европы
Зеленский заявил о желании создать вооруженные силы Европы - РИА Новости, 17.02.2025
Зеленский заявил о желании создать вооруженные силы Европы
Владимир Зеленский заявил, что хочет создания вооруженных сил Европы с участием в них ВСУ. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T18:19:00+03:00
2025-02-17T18:19:00+03:00
в мире
европа
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великобритания
владимир зеленский
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эммануэль макрон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что хочет создания вооруженных сил Европы с участием в них ВСУ. "Европа должна стать сильнее. Поэтому я и говорил о вооруженных силах Европы. Я понимаю, что, возможно, пока не всем понятна структура, но над этим нужно работать… Европа должна найти возможность создать такую структуру с названием ВС Европы или по-другому, но главное, чтобы там присутствовали сильные армии Европы, которые бы защищали всю Европу… При этом армия Украины является составляющей армии Европы, потому что вы будете финансировать не только Украину, а финансировать таким образом всю безопасность для Европы", - сказал Зеленский в понедельник на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале его офиса. По его мнению, платформой для создания Вооруженных сил Европы мог бы стать контингент европейских стран на Украине. Как сообщала газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве, лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250217/nato-1999795352.html
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в мире, европа, украина, великобритания, владимир зеленский, кир стармер, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Европа, Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Мюнхенская конференция по безопасности
Зеленский заявил о желании создать вооруженные силы Европы

Зеленский заявил, что хочет создать вооруженные силы Европы с участием ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что хочет создания вооруженных сил Европы с участием в них ВСУ.
"Европа должна стать сильнее. Поэтому я и говорил о вооруженных силах Европы. Я понимаю, что, возможно, пока не всем понятна структура, но над этим нужно работать… Европа должна найти возможность создать такую структуру с названием ВС Европы или по-другому, но главное, чтобы там присутствовали сильные армии Европы, которые бы защищали всю Европу… При этом армия Украины является составляющей армии Европы, потому что вы будете финансировать не только Украину, а финансировать таким образом всю безопасность для Европы", - сказал Зеленский в понедельник на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале его офиса.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Зеленский сделал мрачное заявление о судьбе НАТО
Вчера, 12:26
По его мнению, платформой для создания Вооруженных сил Европы мог бы стать контингент европейских стран на Украине.
Как сообщала газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве, лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Лондон поможет Зеленскому ради педофилов
13 января, 08:00
 
В миреЕвропаУкраинаВеликобританияВладимир ЗеленскийКир СтармерЭммануэль МакронВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Мюнхенская конференция по безопасности
 
 
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