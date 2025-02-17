Зеленский заявил о желании создать вооруженные силы Европы
Зеленский заявил, что хочет создать вооруженные силы Европы с участием ВСУ
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что хочет создания вооруженных сил Европы с участием в них ВСУ.
"Европа должна стать сильнее. Поэтому я и говорил о вооруженных силах Европы. Я понимаю, что, возможно, пока не всем понятна структура, но над этим нужно работать… Европа должна найти возможность создать такую структуру с названием ВС Европы или по-другому, но главное, чтобы там присутствовали сильные армии Европы, которые бы защищали всю Европу… При этом армия Украины является составляющей армии Европы, потому что вы будете финансировать не только Украину, а финансировать таким образом всю безопасность для Европы", - сказал Зеленский в понедельник на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале его офиса.
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По его мнению, платформой для создания Вооруженных сил Европы мог бы стать контингент европейских стран на Украине.
Как сообщала газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве, лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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