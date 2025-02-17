https://ria.ru/20250217/zdorove-1999851495.html

В Подмосковье более 900 человек узнали о здоровье родных через 122

В Подмосковье более 900 человек узнали о здоровье родных через 122 - РИА Новости, 17.02.2025

В Подмосковье более 900 человек узнали о здоровье родных через 122

С начала 2025 года более 900 человек получили информацию о состоянии здоровья пациентов больниц Московской области, позвонив по номеру 122, сообщает... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T15:44:00+03:00

2025-02-17T15:44:00+03:00

2025-02-17T15:44:00+03:00

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здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. С начала 2025 года более 900 человек получили информацию о состоянии здоровья пациентов больниц Московской области, позвонив по номеру 122, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. В ведомстве уточнили, что получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар. Сейчас проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере, Московском областном госпитале ветеранов войн. "Это удобно, так как позволяет сэкономить время на поездке в медучреждение. Чтобы задать волнующие вопросы достаточно оставить заявку по номеру 122, после чего с заявителем свяжется лечащий врач или сотрудник медучреждения, который даст разъяснения", – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, если заявка была оформлена до 11:00, то информация по ней будет предоставлена до 20:00 текущего дня. Если заявка оставлена после 11:00, в выходной или праздничный день, то информацию предоставят до 20:00 следующего рабочего дня.

https://ria.ru/20250217/dorogi-1999841026.html

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здоровье - общество, московская область (подмосковье)