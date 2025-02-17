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Российские войска ударили по Запорожскому кабельному заводу - РИА Новости, 17.02.2025
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14:31 17.02.2025 (обновлено: 14:34 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/zavod-1999836016.html
Российские войска ударили по Запорожскому кабельному заводу
Российские войска ударили по Запорожскому кабельному заводу - РИА Новости, 17.02.2025
Российские войска ударили по Запорожскому кабельному заводу
Российские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по стратегическому для ВСУ предприятию - Запорожскому кабельному заводу, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T14:31:00+03:00
2025-02-17T14:34:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Российские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по стратегическому для ВСУ предприятию - Запорожскому кабельному заводу, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."Минувшей ночью наша армия нанесла серию ударов по стратегическому предприятию Запорожский кабельный завод, выполняющему функции военного обеспечения боевиков ВСУ", - сказал Рогов.В частности, по его словам, в результате удара поражены три производственных корпуса завода, выведены из строя объекты энергетической инфраструктуры, что привело к отключению производственных линий."Удар по заводу привел к остановке производства и ремонта высоковольтных кабелей, используемых в системах связи и ПВО ВСУ. Также на заводе велись работы по производству специальных проводов стандарта MIL-STD-1553 для вражеской авиации", - подчеркнул Рогов.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
Российские войска ударили по Запорожскому кабельному заводу

Российские войска нанесли серию ударов по Запорожскому кабельному заводу

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Российские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по стратегическому для ВСУ предприятию - Запорожскому кабельному заводу, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Минувшей ночью наша армия нанесла серию ударов по стратегическому предприятию Запорожский кабельный завод, выполняющему функции военного обеспечения боевиков ВСУ", - сказал Рогов.
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В частности, по его словам, в результате удара поражены три производственных корпуса завода, выведены из строя объекты энергетической инфраструктуры, что привело к отключению производственных линий.
"Удар по заводу привел к остановке производства и ремонта высоковольтных кабелей, используемых в системах связи и ПВО ВСУ. Также на заводе велись работы по производству специальных проводов стандарта MIL-STD-1553 для вражеской авиации", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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