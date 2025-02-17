Российские войска ударили по Запорожскому кабельному заводу
Российские войска нанесли серию ударов по Запорожскому кабельному заводу
© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Российские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по стратегическому для ВСУ предприятию - Запорожскому кабельному заводу, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В частности, по его словам, в результате удара поражены три производственных корпуса завода, выведены из строя объекты энергетической инфраструктуры, что привело к отключению производственных линий.
"Удар по заводу привел к остановке производства и ремонта высоковольтных кабелей, используемых в системах связи и ПВО ВСУ. Также на заводе велись работы по производству специальных проводов стандарта MIL-STD-1553 для вражеской авиации", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.