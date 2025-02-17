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На Западе забили тревогу из-за слез главы Мюнхенской конференции - РИА Новости, 17.02.2025
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14:43 17.02.2025 (обновлено: 15:32 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/zapad-1999838925.html
На Западе забили тревогу из-за слез главы Мюнхенской конференции
На Западе забили тревогу из-за слез главы Мюнхенской конференции - РИА Новости, 17.02.2025
На Западе забили тревогу из-за слез главы Мюнхенской конференции
Ирландский журналист Чей Боуз заявил в соцсети X о слабости Европы после того, как глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген расплакался,... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T14:43:00+03:00
2025-02-17T15:32:00+03:00
в мире
европа
сша
мюнхен
дональд трамп
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз заявил в соцсети X о слабости Европы после того, как глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген расплакался, выступая перед участниками по случаю закрытия мероприятия.По словам Боуза, западные элиты постоянно пугают свое население "приходом" русских, но при этом не могут выдержать даже критику со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса, чьи слова и вызвали у Хойсгена такую реакцию."Если европейские "лидеры" начинают плакать, когда такие люди, как Джей Ди Вэнс, говорят им правду, что они будут делать, когда прибудут русские (о наступлении которых они нам говорят)?" — задался вопросом журналист.Вэнс, выступая в Мюнхене, заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как в Румынии. По его мнению, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали выступление Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что слушал выступление своего вице-президента, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.Как отметил Хойсген, конференция изначально задумывалась как трансатлантическая, но выразил опасения, что после выступления Вэнса ценностная база среди государств-участников "уже не такая общая". Он поблагодарил всех участников мероприятия и, заканчивая выступление, не смог сдержать эмоций.
https://ria.ru/20250216/kosachev-1999720570.html
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в мире, европа, сша, мюнхен, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Европа, США, Мюнхен, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
На Западе забили тревогу из-за слез главы Мюнхенской конференции

Журналист Боуз заявил о слабости ЕС из-за слез главы Мюнхенской конференции

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз заявил в соцсети X о слабости Европы после того, как глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген расплакался, выступая перед участниками по случаю закрытия мероприятия.
По словам Боуза, западные элиты постоянно пугают свое население "приходом" русских, но при этом не могут выдержать даже критику со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса, чьи слова и вызвали у Хойсгена такую реакцию.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Косачев прокомментировал итоги Мюнхенской конференции
Вчера, 21:36
"Если европейские "лидеры" начинают плакать, когда такие люди, как Джей Ди Вэнс, говорят им правду, что они будут делать, когда прибудут русские (о наступлении которых они нам говорят)?" — задался вопросом журналист.
Вэнс, выступая в Мюнхене, заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как в Румынии. По его мнению, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали выступление Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что слушал выступление своего вице-президента, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.
Как отметил Хойсген, конференция изначально задумывалась как трансатлантическая, но выразил опасения, что после выступления Вэнса ценностная база среди государств-участников "уже не такая общая". Он поблагодарил всех участников мероприятия и, заканчивая выступление, не смог сдержать эмоций.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
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Вчера, 08:00
 
В миреЕвропаСШАМюнхенДональд ТрампМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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