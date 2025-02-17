https://ria.ru/20250217/zapad-1999789816.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад" - РИА Новости, 17.02.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"

ВСУ потеряли более 190 военных в зоне ответственности группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:08:00+03:00

2025-02-17T12:08:00+03:00

2025-02-17T12:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли более 190 военных в зоне ответственности группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ."Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании. Уничтожены два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250217/evropa-1999780826.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины