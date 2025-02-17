Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала слова главы Мюнхенской конференции о России - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:51 17.02.2025 (обновлено: 11:18 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/zakharova-1999735306.html
Захарова прокомментировала слова главы Мюнхенской конференции о России
Захарова прокомментировала слова главы Мюнхенской конференции о России - РИА Новости, 17.02.2025
Захарова прокомментировала слова главы Мюнхенской конференции о России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена о "политике умиротворения"... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T01:51:00+03:00
2025-02-17T11:18:00+03:00
россия
германия
великобритания
мария захарова
невилл чемберлен
эдуар даладье
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_1c4d02373b27afeb02e5d3be406fab19.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена о "политике умиротворения" России в XX веке, напомнив ему о начале Второй мировой войны. По словам дипломата, выступая на мероприятии, Хойсген заявил, что Москву не надо "умиротворять", так как "эта политика не сработала в 30-е годы ХХ века". Представитель министерства предложила напомнить, "кто, кого и как умиротворил в 1938 году". "В ночь на 30 сентября премьер-министрами Великобритании Невиллом Чемберленом, Франции Эдуаром Даладье, Италии Бенито Муссолини и рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером был подписан документ, по которому Чехословакия в течение десяти дней должна была уступить Германии Судетскую область, 90% населения которой составляли немцы. Представителей расчленяемого государства пригласили после принятия решения — только на его оглашение, чтобы они раньше времени не обрадовались. Так был запущен маховик Второй Мировой войны", — написала Захарова в Telegram-канале. Комментируя слова Хойсгена, что президент Владимир Путин "понимает только силу", дипломат напомнила, что в 2007 году именно российский лидер призывал к мировому сотрудничеству, взаимному уважению и соблюдению международного права.
https://ria.ru/20250216/zaharova-1999702151.html
https://ria.ru/20250216/zakharova-1999726412.html
россия
германия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_103:0:1143:780_1920x0_80_0_0_bd3b0ac8b5877d56d98daf553a42e92b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, великобритания, мария захарова, невилл чемберлен, эдуар даладье, мюнхенская конференция по безопасности
Россия, Германия, Великобритания, Мария Захарова, Невилл Чемберлен, Эдуар Даладье, Мюнхенская конференция по безопасности
Захарова прокомментировала слова главы Мюнхенской конференции о России

Захарова: Хойсген забыл напомнить кто, кого и как умиротворил в 1938 году

© МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена о "политике умиротворения" России в XX веке, напомнив ему о начале Второй мировой войны.
По словам дипломата, выступая на мероприятии, Хойсген заявил, что Москву не надо "умиротворять", так как "эта политика не сработала в 30-е годы ХХ века". Представитель министерства предложила напомнить, "кто, кого и как умиротворил в 1938 году".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Захарова призвала Запад понять, что без России никакой Европы нет
Вчера, 18:46
"В ночь на 30 сентября премьер-министрами Великобритании Невиллом Чемберленом, Франции Эдуаром Даладье, Италии Бенито Муссолини и рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером был подписан документ, по которому Чехословакия в течение десяти дней должна была уступить Германии Судетскую область, 90% населения которой составляли немцы. Представителей расчленяемого государства пригласили после принятия решения — только на его оглашение, чтобы они раньше времени не обрадовались. Так был запущен маховик Второй Мировой войны", — написала Захарова в Telegram-канале.
Комментируя слова Хойсгена, что президент Владимир Путин "понимает только силу", дипломат напомнила, что в 2007 году именно российский лидер призывал к мировому сотрудничеству, взаимному уважению и соблюдению международного права.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Захарова ответила главе МИД Эстонии на дерзкие слова о Путине
Вчера, 23:10
 
РоссияГерманияВеликобританияМария ЗахароваНевилл ЧемберленЭдуар ДаладьеМюнхенская конференция по безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала