https://ria.ru/20250217/zakharova-1999735306.html

Захарова прокомментировала слова главы Мюнхенской конференции о России

Захарова прокомментировала слова главы Мюнхенской конференции о России - РИА Новости, 17.02.2025

Захарова прокомментировала слова главы Мюнхенской конференции о России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена о "политике умиротворения"... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T01:51:00+03:00

2025-02-17T01:51:00+03:00

2025-02-17T11:18:00+03:00

россия

германия

великобритания

мария захарова

невилл чемберлен

эдуар даладье

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена о "политике умиротворения" России в XX веке, напомнив ему о начале Второй мировой войны. По словам дипломата, выступая на мероприятии, Хойсген заявил, что Москву не надо "умиротворять", так как "эта политика не сработала в 30-е годы ХХ века". Представитель министерства предложила напомнить, "кто, кого и как умиротворил в 1938 году". "В ночь на 30 сентября премьер-министрами Великобритании Невиллом Чемберленом, Франции Эдуаром Даладье, Италии Бенито Муссолини и рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером был подписан документ, по которому Чехословакия в течение десяти дней должна была уступить Германии Судетскую область, 90% населения которой составляли немцы. Представителей расчленяемого государства пригласили после принятия решения — только на его оглашение, чтобы они раньше времени не обрадовались. Так был запущен маховик Второй Мировой войны", — написала Захарова в Telegram-канале. Комментируя слова Хойсгена, что президент Владимир Путин "понимает только силу", дипломат напомнила, что в 2007 году именно российский лидер призывал к мировому сотрудничеству, взаимному уважению и соблюдению международного права.

https://ria.ru/20250216/zaharova-1999702151.html

https://ria.ru/20250216/zakharova-1999726412.html

россия

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россия, германия, великобритания, мария захарова, невилл чемберлен, эдуар даладье, мюнхенская конференция по безопасности