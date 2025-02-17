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Захарова прокомментировала слова главы Мюнхенской конференции о России
Захарова прокомментировала слова главы Мюнхенской конференции о России - РИА Новости, 17.02.2025
Захарова прокомментировала слова главы Мюнхенской конференции о России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена о "политике умиротворения"... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T01:51:00+03:00
2025-02-17T01:51:00+03:00
2025-02-17T11:18:00+03:00
россия
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невилл чемберлен
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мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена о "политике умиротворения" России в XX веке, напомнив ему о начале Второй мировой войны. По словам дипломата, выступая на мероприятии, Хойсген заявил, что Москву не надо "умиротворять", так как "эта политика не сработала в 30-е годы ХХ века". Представитель министерства предложила напомнить, "кто, кого и как умиротворил в 1938 году". "В ночь на 30 сентября премьер-министрами Великобритании Невиллом Чемберленом, Франции Эдуаром Даладье, Италии Бенито Муссолини и рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером был подписан документ, по которому Чехословакия в течение десяти дней должна была уступить Германии Судетскую область, 90% населения которой составляли немцы. Представителей расчленяемого государства пригласили после принятия решения — только на его оглашение, чтобы они раньше времени не обрадовались. Так был запущен маховик Второй Мировой войны", — написала Захарова в Telegram-канале. Комментируя слова Хойсгена, что президент Владимир Путин "понимает только силу", дипломат напомнила, что в 2007 году именно российский лидер призывал к мировому сотрудничеству, взаимному уважению и соблюдению международного права.
https://ria.ru/20250216/zaharova-1999702151.html
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россия, германия, великобритания, мария захарова, невилл чемберлен, эдуар даладье, мюнхенская конференция по безопасности
Россия, Германия, Великобритания, Мария Захарова, Невилл Чемберлен, Эдуар Даладье, Мюнхенская конференция по безопасности
Захарова прокомментировала слова главы Мюнхенской конференции о России
Захарова: Хойсген забыл напомнить кто, кого и как умиротворил в 1938 году