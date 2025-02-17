https://ria.ru/20250217/yurist-1999737652.html

Юрист рассказал о новых правилах ведения регистра сведений о россиянах

Юрист рассказал о новых правилах ведения регистра сведений о россиянах - РИА Новости, 17.02.2025

Юрист рассказал о новых правилах ведения регистра сведений о россиянах

Граждане РФ через "Госуслуги" с 1 марта смогут менять данные о себе, которые содержатся в федеральном регистре сведений о населении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T02:49:00+03:00

2025-02-17T02:49:00+03:00

2025-02-17T02:49:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Граждане РФ через "Госуслуги" с 1 марта смогут менять данные о себе, которые содержатся в федеральном регистре сведений о населении, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Поправки в федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации" вступят в силу 1 марта. Согласно поправкам, россияне смогут скорректировать информацию о себе в регистре в упрощенном порядке. "Ранее граждане Российской Федерации могли изменить сведения о себе, содержащиеся в таком регистре, только путем подачи обращения в уполномоченный орган государственной власти. С принятием изменений в закон внести такие изменения можно будет через Единый портал "Госуслуги" или (при наличии технической возможности) через региональные порталы посредством направления соответствующего обращения", - рассказал Хаминский. Юрист добавил, что правительство установит порядок направления и обработки обращений россиян в региональные порталы с просьбой внести изменения в данные регистра о себе. При этом закон расширил перечень данных, включаемых в регистр, обратил внимание Хаминский. "Так, включению в регистр подлежат в том числе сведения о выдаче и прекращении действия водительского удостоверения, сведения, подтверждающие прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации, сведения о восстановлении в родительских правах и другие", - пояснил юрист. Хаминский напомнил, что сам по себе регистр сведений о населении содержит информацию из информационных систем органов государственной власти РФ, а также из органов управления государственными внебюджетными фондами. Юрист отметил, что регистр создан как для совершенствования предоставления государственных услуг и выполнения соответствующих функций, так и для соблюдения национальной безопасности РФ и официального статистического учета населения страны.

https://ria.ru/20250213/lgoty-1998977194.html

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россия

москва

московская область (подмосковье)

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общество, россия, москва, московская область (подмосковье)