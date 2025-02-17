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Более 100 предпринимателей поучаствовали в ярмарке в Горно-Алтайске - РИА Новости, 17.02.2025
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Твой бизнес
 
12:16 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/yarmarka-1999791336.html
Более 100 предпринимателей поучаствовали в ярмарке в Горно-Алтайске
Более 100 предпринимателей поучаствовали в ярмарке в Горно-Алтайске - РИА Новости, 17.02.2025
Более 100 предпринимателей поучаствовали в ярмарке в Горно-Алтайске
В республиканской ярмарке, которая прошла на центральной площади Горно-Алтайска, приняли участие более 100 предпринимателей, сообщила пресс-служба правительства РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:16:00+03:00
2025-02-17T12:16:00+03:00
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горно-алтайск
республика алтай
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В республиканской ярмарке, которая прошла на центральной площади Горно-Алтайска, приняли участие более 100 предпринимателей, сообщила пресс-служба правительства региона. Свою продукцию представили предприятия агропромышленного комплекса республики, фермерские и личные подсобные хозяйства. Среди них – пять предприятий общественного питания и 31 предприятие из соседних регионов. Всего на ярмарке было реализовано 10,5 тонн продукции. Из них более пяти тонн мяса, около тонны колбасных изделий и мясных деликатесов, 0,3 тонны полуфабрикатов, 0,2 тонны меда, более одной тонны рыбы, 0,1 тонны ягод и фруктов. В ведомстве уточнили, что соблюдение качества реализуемой продукции контролировалось Роспотребнадзором по Республике Алтай и комитетом ветеринарии с Госветинспекцией региона. Следующая ярмарка состоится в марте 2025 года.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , горно-алтайск, республика алтай, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Горно-Алтайск, Республика Алтай, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Более 100 предпринимателей поучаствовали в ярмарке в Горно-Алтайске

В республиканской ярмарке Горно-Алтайска участвовали более 100 предпринимателей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на город Горно-Алтайск
Вид на город Горно-Алтайск - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на город Горно-Алтайск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В республиканской ярмарке, которая прошла на центральной площади Горно-Алтайска, приняли участие более 100 предпринимателей, сообщила пресс-служба правительства региона.
Свою продукцию представили предприятия агропромышленного комплекса республики, фермерские и личные подсобные хозяйства. Среди них – пять предприятий общественного питания и 31 предприятие из соседних регионов.
Всего на ярмарке было реализовано 10,5 тонн продукции. Из них более пяти тонн мяса, около тонны колбасных изделий и мясных деликатесов, 0,3 тонны полуфабрикатов, 0,2 тонны меда, более одной тонны рыбы, 0,1 тонны ягод и фруктов.
В ведомстве уточнили, что соблюдение качества реализуемой продукции контролировалось Роспотребнадзором по Республике Алтай и комитетом ветеринарии с Госветинспекцией региона. Следующая ярмарка состоится в марте 2025 года.
Кемерово - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаГорно-АлтайскРеспублика АлтайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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