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Более 100 предпринимателей поучаствовали в ярмарке в Горно-Алтайске

Более 100 предпринимателей поучаствовали в ярмарке в Горно-Алтайске - РИА Новости, 17.02.2025

Более 100 предпринимателей поучаствовали в ярмарке в Горно-Алтайске

В республиканской ярмарке, которая прошла на центральной площади Горно-Алтайска, приняли участие более 100 предпринимателей, сообщила пресс-служба правительства РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:16:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В республиканской ярмарке, которая прошла на центральной площади Горно-Алтайска, приняли участие более 100 предпринимателей, сообщила пресс-служба правительства региона. Свою продукцию представили предприятия агропромышленного комплекса республики, фермерские и личные подсобные хозяйства. Среди них – пять предприятий общественного питания и 31 предприятие из соседних регионов. Всего на ярмарке было реализовано 10,5 тонн продукции. Из них более пяти тонн мяса, около тонны колбасных изделий и мясных деликатесов, 0,3 тонны полуфабрикатов, 0,2 тонны меда, более одной тонны рыбы, 0,1 тонны ягод и фруктов. В ведомстве уточнили, что соблюдение качества реализуемой продукции контролировалось Роспотребнадзором по Республике Алтай и комитетом ветеринарии с Госветинспекцией региона. Следующая ярмарка состоится в марте 2025 года.

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , горно-алтайск, республика алтай, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)