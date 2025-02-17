https://ria.ru/20250217/wattpad-1999830642.html

Онлайн-сообщество Wattpad оштрафовали за отказ удалить запрещенный контент

Онлайн-сообщество Wattpad оштрафовали за отказ удалить запрещенный контент - РИА Новости, 17.02.2025

Онлайн-сообщество Wattpad оштрафовали за отказ удалить запрещенный контент

Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей онлайн-сообщество для писателей Wattpad за отказ удалить запрещённый контент, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T14:18:00+03:00

2025-02-17T14:18:00+03:00

2025-02-17T15:37:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей онлайн-сообщество для писателей Wattpad за отказ удалить запрещённый контент, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Wattpad Corp признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей",- сказала собеседница агентства. Протокол был выписан за отказ удалить запрещённый контент. По этой же статье компанию уже штрафовали в январе 2024 года на 800 тысяч рублей. Wattpad - онлайн-сообщество, в котором пользователи могут размещать свои произведения в открытом доступе. Согласно данным на официальном сайте от 2023 года, аудитория состоит из свыше 89 миллионов читателей и писателей на более чем 25 языках.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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