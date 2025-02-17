Онлайн-сообщество Wattpad оштрафовали за отказ удалить запрещенный контент
Wattpad оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент
© Getty Images / SOPA ImagesЛоготип Wattpad
© Getty Images / SOPA Images
Логотип Wattpad. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей онлайн-сообщество для писателей Wattpad за отказ удалить запрещённый контент, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Wattpad Corp признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей",- сказала собеседница агентства.
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Протокол был выписан за отказ удалить запрещённый контент.
По этой же статье компанию уже штрафовали в январе 2024 года на 800 тысяч рублей.
Wattpad - онлайн-сообщество, в котором пользователи могут размещать свои произведения в открытом доступе. Согласно данным на официальном сайте от 2023 года, аудитория состоит из свыше 89 миллионов читателей и писателей на более чем 25 языках.
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