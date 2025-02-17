В Сумах прогремели взрывы
В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте взрыва
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте взрыва. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".
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"Сообщают о взрывах в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Сумской области Украины объявлена с 20.51 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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