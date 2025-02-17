https://ria.ru/20250217/vsu-1999924018.html

Фадеев направил Каллас свидетельства преступлений ВСУ

Фадеев направил Каллас свидетельства преступлений ВСУ - РИА Новости, 17.02.2025

Фадеев направил Каллас свидетельства преступлений ВСУ

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев направил главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T20:38:00+03:00

2025-02-17T20:38:00+03:00

2025-02-17T20:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев направил главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас свидетельства преступлений ВСУ и гибели мирных граждан РФ в ходе украинского конфликта, сообщили в СПЧ.Ранее Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что мирные жители РФ не погибают в результате украинского конфликта, несмотря на многочисленные сообщения о жертвах среди мирных россиян при атаках ВСУ на них, подтверждения об этом от очевидцев и показания украинских военнопленных."В ответ советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев сегодня направил ей свежие подборки свидетельств преступлений ВСУ и нацбатальонов против гражданского населения", - сообщается в Telegram-канале Совета.

https://ria.ru/20250217/vsu-1999926426.html

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