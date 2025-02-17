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Фадеев направил Каллас свидетельства преступлений ВСУ - РИА Новости, 17.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:38 17.02.2025 (обновлено: 20:57 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/vsu-1999924018.html
Фадеев направил Каллас свидетельства преступлений ВСУ
Фадеев направил Каллас свидетельства преступлений ВСУ - РИА Новости, 17.02.2025
Фадеев направил Каллас свидетельства преступлений ВСУ
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев направил главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T20:38:00+03:00
2025-02-17T20:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
в мире
валерий фадеев
кайя каллас
вооруженные силы украины
украина
евросоюз
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев направил главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас свидетельства преступлений ВСУ и гибели мирных граждан РФ в ходе украинского конфликта, сообщили в СПЧ.Ранее Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что мирные жители РФ не погибают в результате украинского конфликта, несмотря на многочисленные сообщения о жертвах среди мирных россиян при атаках ВСУ на них, подтверждения об этом от очевидцев и показания украинских военнопленных."В ответ советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев сегодня направил ей свежие подборки свидетельств преступлений ВСУ и нацбатальонов против гражданского населения", - сообщается в Telegram-канале Совета.
https://ria.ru/20250217/vsu-1999926426.html
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россия, в мире, валерий фадеев, кайя каллас, вооруженные силы украины, украина, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Валерий Фадеев, Кайя Каллас, Вооруженные силы Украины, Украина, Евросоюз
Фадеев направил Каллас свидетельства преступлений ВСУ

Фадеев направил Каллас свидетельства преступлений ВСУ и гибели мирных жителей

© AP Photo / Christophe EnaКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Christophe Ena
Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев направил главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас свидетельства преступлений ВСУ и гибели мирных граждан РФ в ходе украинского конфликта, сообщили в СПЧ.
Ранее Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что мирные жители РФ не погибают в результате украинского конфликта, несмотря на многочисленные сообщения о жертвах среди мирных россиян при атаках ВСУ на них, подтверждения об этом от очевидцев и показания украинских военнопленных.
"В ответ советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев сегодня направил ей свежие подборки свидетельств преступлений ВСУ и нацбатальонов против гражданского населения", - сообщается в Telegram-канале Совета.
Русский дом - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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Вчера, 20:54
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреВалерий ФадеевКайя КалласВооруженные силы УкраиныУкраинаЕвросоюз
 
 
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