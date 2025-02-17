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ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области, заявил Рогов
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 17.02.2025
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области, заявил Рогов
Украинские войска открыли артиллерийский огонь по городу Каменка-Днепровская Запорожской области, население находится в укрытии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T14:32:00+03:00
2025-02-17T14:32:00+03:00
2025-02-17T14:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
днепр (город)
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Украинские войска открыли артиллерийский огонь по городу Каменка-Днепровская Запорожской области, население находится в укрытии, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Враг открыл артиллерийский огонь по городу Каменка-Днепровская. На данный момент уже не менее пяти прилётов. При этом обстрел продолжается, люди находятся в укрытиях", - сказал Рогов. Рогов призвал население быть осторожными и соблюдать меры безопасности. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Владимир Рогов
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области, заявил Рогов
Рогов: ВСУ открыли огонь по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области