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Украинские войска обстреляли здание почты в Запорожской области
Украинские войска обстреляли здание почты в Запорожской области - РИА Новости, 17.02.2025
Украинские войска обстреляли здание почты в Запорожской области
Украинские войска атаковали кассетными боеприпасами здание почты в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T14:22:00+03:00
2025-02-17T14:22:00+03:00
2025-02-17T14:22:00+03:00
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евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Украинские войска атаковали кассетными боеприпасами здание почты в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Противник обстрелял кассетными боеприпасами территорию государственного унитарного предприятия "Почта Таврии" в Васильевском муниципальном округе. Повреждения получили автомобили предприятия. Благо, среди граждан пострадавших нет", - написал Балицкий. При этом губернатор предупредил об угрозе повторных ударов.
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запорожская область, евгений балицкий, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли здание почты в Запорожской области
Балицкий: ВСУ обстреляли здание "Почты Таврии" в Запорожской области