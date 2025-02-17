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Украинские войска обстреляли здание почты в Запорожской области

Украинские войска обстреляли здание почты в Запорожской области - РИА Новости, 17.02.2025

Украинские войска обстреляли здание почты в Запорожской области

Украинские войска атаковали кассетными боеприпасами здание почты в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T14:22:00+03:00

2025-02-17T14:22:00+03:00

2025-02-17T14:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

россия

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Украинские войска атаковали кассетными боеприпасами здание почты в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Противник обстрелял кассетными боеприпасами территорию государственного унитарного предприятия "Почта Таврии" в Васильевском муниципальном округе. Повреждения получили автомобили предприятия. Благо, среди граждан пострадавших нет", - написал Балицкий. При этом губернатор предупредил об угрозе повторных ударов.

https://ria.ru/20250216/boeviki-1999673322.html

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запорожская область, евгений балицкий, россия, вооруженные силы украины