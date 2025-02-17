https://ria.ru/20250217/vsu-1999814887.html

ВС России нанесли поражение 17 бригадам ВСУ в Курской области

ВС России нанесли поражение 17 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.02.2025

ВС России нанесли поражение 17 бригадам ВСУ в Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 17 украинских бригад в районах 12 приграничных населенных пунктов Курской области, а также отразила четыре... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T13:26:00+03:00

2025-02-17T13:26:00+03:00

2025-02-17T13:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

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веселовка

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 17 украинских бригад в районах 12 приграничных населенных пунктов Курской области, а также отразила четыре контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Локня, Никольский, Рубанщина и Южный. Отражены четыре контратаки противника", - говорится в сообщении. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Гоголевка, 1-й Княжий, Косица, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Николаевка, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка и Юнаковка в Сумской области.

https://ria.ru/20250215/spetsoperatsiya-1999520443.html

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курская область, россия, веселовка, вооруженные силы украины