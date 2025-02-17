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ВС России нанесли поражение 17 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:26 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/vsu-1999814887.html
ВС России нанесли поражение 17 бригадам ВСУ в Курской области
ВС России нанесли поражение 17 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.02.2025
ВС России нанесли поражение 17 бригадам ВСУ в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 17 украинских бригад в районах 12 приграничных населенных пунктов Курской области, а также отразила четыре... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T13:26:00+03:00
2025-02-17T13:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
веселовка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 17 украинских бригад в районах 12 приграничных населенных пунктов Курской области, а также отразила четыре контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Локня, Никольский, Рубанщина и Южный. Отражены четыре контратаки противника", - говорится в сообщении. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Гоголевка, 1-й Княжий, Косица, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Николаевка, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка и Юнаковка в Сумской области.
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курская область, россия, веселовка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Веселовка, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли поражение 17 бригадам ВСУ в Курской области

Группировка "Север" отразила четыре контратаки ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" по позициям ВСУ
Боевая работа РСЗО Град по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 17 украинских бригад в районах 12 приграничных населенных пунктов Курской области, а также отразила четыре контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.
"Нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Локня, Никольский, Рубанщина и Южный. Отражены четыре контратаки противника", - говорится в сообщении.
Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Гоголевка, 1-й Княжий, Косица, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Николаевка, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка и Юнаковка в Сумской области.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВеселовкаВооруженные силы Украины
 
 
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