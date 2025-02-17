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ВСУ за сутки потеряли более 300 военнослужащих в Курской области - РИА Новости, 17.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:18 17.02.2025 (обновлено: 13:22 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/vsu-1999812119.html
ВСУ за сутки потеряли более 300 военнослужащих в Курской области
ВСУ за сутки потеряли более 300 военнослужащих в Курской области - РИА Новости, 17.02.2025
ВСУ за сутки потеряли более 300 военнослужащих в Курской области
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре танка, включая Abrams, четверо украинских солдат сдались в... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T13:18:00+03:00
2025-02-17T13:22:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
сша
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре танка, включая Abrams, четверо украинских солдат сдались в плен, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре танка, из них один танк "Abrams" производства США, три боевых машины пехоты, в т.ч. две БМП Bradley американского производства, три бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля, три самоходные артиллерийские установки и артиллерийское орудие, пусковая установка и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса NASAMS производства Норвегии, а также пункт управления БПЛА. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 61 310 военнослужащих, 369 танков, 276 боевых машин пехоты, 222 бронетранспортера, 1901 боевую бронированную машину, 2017 автомобилей, 445 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 109 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 48 единиц инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также четырнадцать бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны
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россия, вооруженные силы украины, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли более 300 военнослужащих в Курской области

ВСУ за сутки потеряли более 300 военных и четыре танка в Курской области

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре танка, включая Abrams, четверо украинских солдат сдались в плен, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре танка, из них один танк "Abrams" производства США, три боевых машины пехоты, в т.ч. две БМП Bradley американского производства, три бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля, три самоходные артиллерийские установки и артиллерийское орудие, пусковая установка и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса NASAMS производства Норвегии, а также пункт управления БПЛА. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 61 310 военнослужащих, 369 танков, 276 боевых машин пехоты, 222 бронетранспортера, 1901 боевую бронированную машину, 2017 автомобилей, 445 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 109 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 48 единиц инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также четырнадцать бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны
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