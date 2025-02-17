https://ria.ru/20250217/vozvraschenie-1999758852.html

СМИ рассказали о возможном возвращении иностранных компаний в Россию

СМИ рассказали о возможном возвращении иностранных компаний в Россию - РИА Новости, 17.02.2025

СМИ рассказали о возможном возвращении иностранных компаний в Россию

В 2025 году в Россию могут вернуться до 350 иностранных предприятий, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на исследование Kokoc Group. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T09:53:00+03:00

2025-02-17T09:53:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.В 2025 году в Россию могут вернуться до 350 иностранных предприятий, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на исследование Kokoc Group."В Kokoc Group прогнозируют, что в 2025 году могут вернуться уже 350 компаний", — говорится в материале.В статье указали, что ушедшие или приостановившие инвестиции в 2022 году 560 компаний постепенно возвращались на российский рынок: во втором квартале 2022 года вернулось 15 иностранных предприятий, а в четвертом квартале 2024 года вернулись уже 235 компаний.Тем не менее, эксперты в Kokoc Group предполагают, что некоторые возвращающиеся в Россию крупные бренды столкнутся с серьезными проблемами, поскольку покупатели уже могли привыкнуть покупать товары от других производителей.С российского рынка на фоне военной операции на Украине ушли многие известные бренды. В начале марта 2022 года руководство Inditex решило приостановить деятельность в России, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". В стране Inditex была представлена марками Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque.

https://ria.ru/20250214/avto-1999325741.html

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экономика, украина, inditex, россия, zara, bershka, общество