https://ria.ru/20250217/voyska-1999929808.html

Франция предложила развернуть войска за линией соприкосновения на Украине

Франция предложила развернуть войска за линией соприкосновения на Украине - РИА Новости, 17.02.2025

Франция предложила развернуть войска за линией соприкосновения на Украине

Франция стоит за идеей развернуть европейские военные бригады на Украине за линией соприкосновения, а не на ней, сообщает британская газета Financial Times со... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T21:22:00+03:00

2025-02-17T21:22:00+03:00

2025-02-17T21:22:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Франция стоит за идеей развернуть европейские военные бригады на Украине за линией соприкосновения, а не на ней, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на официальных лиц. Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников сообщала о том, что европейские страны рассматривают вариант развернуть на территории Украины в общей сложности 25-30 тысяч военных, однако они не будут находиться на линии соприкосновения. "Франция предложила обсудить (развертывание - ред.) "сил"... которые бы размещались за будущей линией прекращения огня на Украине, а не на ней", - пишет издание со ссылкой на двух неназванных чиновников. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20250216/myunkhen-1999622185.html

https://ria.ru/20250217/ukraina-1999899337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, франция, владимир путин, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, евросоюз