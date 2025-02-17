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Франция предложила развернуть войска за линией соприкосновения на Украине - РИА Новости, 17.02.2025
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21:22 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/voyska-1999929808.html
Франция предложила развернуть войска за линией соприкосновения на Украине
Франция предложила развернуть войска за линией соприкосновения на Украине - РИА Новости, 17.02.2025
Франция предложила развернуть войска за линией соприкосновения на Украине
Франция стоит за идеей развернуть европейские военные бригады на Украине за линией соприкосновения, а не на ней, сообщает британская газета Financial Times со... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T21:22:00+03:00
2025-02-17T21:22:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Франция стоит за идеей развернуть европейские военные бригады на Украине за линией соприкосновения, а не на ней, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на официальных лиц. Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников сообщала о том, что европейские страны рассматривают вариант развернуть на территории Украины в общей сложности 25-30 тысяч военных, однако они не будут находиться на линии соприкосновения. "Франция предложила обсудить (развертывание - ред.) "сил"... которые бы размещались за будущей линией прекращения огня на Украине, а не на ней", - пишет издание со ссылкой на двух неназванных чиновников. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20250216/myunkhen-1999622185.html
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в мире, украина, россия, франция, владимир путин, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Франция, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, Евросоюз
Франция предложила развернуть войска за линией соприкосновения на Украине

FT: Франция предложила развернуть войска ЕС на Украине за линией соприкосновения

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Франция стоит за идеей развернуть европейские военные бригады на Украине за линией соприкосновения, а не на ней, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на официальных лиц.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников сообщала о том, что европейские страны рассматривают вариант развернуть на территории Украины в общей сложности 25-30 тысяч военных, однако они не будут находиться на линии соприкосновения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
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"Франция предложила обсудить (развертывание - ред.) "сил"... которые бы размещались за будущей линией прекращения огня на Украине, а не на ней", - пишет издание со ссылкой на двух неназванных чиновников.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Украинские военнослужащие и западные инструкторы - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Washington Post: Европа хочет разместить на Украине более 25 тысяч военных
Вчера, 18:23
 
В миреУкраинаРоссияФранцияВладимир ПутинДмитрий ПесковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТОЕвросоюз
 
 
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