Франция предложила развернуть войска за линией соприкосновения на Украине
FT: Франция предложила развернуть войска ЕС на Украине за линией соприкосновения
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Франция стоит за идеей развернуть европейские военные бригады на Украине за линией соприкосновения, а не на ней, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на официальных лиц.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников сообщала о том, что европейские страны рассматривают вариант развернуть на территории Украины в общей сложности 25-30 тысяч военных, однако они не будут находиться на линии соприкосновения.
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"Франция предложила обсудить (развертывание - ред.) "сил"... которые бы размещались за будущей линией прекращения огня на Украине, а не на ней", - пишет издание со ссылкой на двух неназванных чиновников.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.