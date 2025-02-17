https://ria.ru/20250217/volgograd-1999809729.html

Горсть земли с Мамаева кургана в Волгограде передадут в храм ЮВО

Горсть земли с Мамаева кургана в Волгограде передадут в храм ЮВО - РИА Новости, 17.02.2025

Горсть земли с Мамаева кургана в Волгограде передадут в храм ЮВО

Горсть земли с Мамаева кургана в Волгограде передадут в главный воинский храм Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба ЮВО. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T13:07:00+03:00

2025-02-17T13:07:00+03:00

2025-02-17T13:07:00+03:00

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ВОЛГОГРАД, 17 фев – РИА Новости. Горсть земли с Мамаева кургана в Волгограде передадут в главный воинский храм Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба ЮВО. По данным военного ведомства, в понедельник на Мамаевом кургане в Волгограде прошла акция "Земля героев", приуроченная к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В акции приняли участие представители командования ЮВО, власти городе и духовенство. Руководитель волгоградской ветеранской организации Александр Струков передал участнику СВО кисет с землей с Мамаева кургана, где во время Сталинградской битвы шли ожесточенные бои. "Кисет памяти" в сопровождении юнармейцев будет доставлен в главный воинский храм ЮВО, помещен в 76-миллиметровую гильзу орудия ЗИС-3 и передан на хранение в памятном месте", - говорится в сообщении ЮВО. Отмечается, что после церемонии участники акции минутой молчания почтили память павших воинов, а затем был дан "Выстрел памяти" – артиллерийский залп из орудия ЗИС-3 времен войны. Акция "Земля героев" пройдет в 2025 года в 19 городах страны, который находятся в зоне ответственности ЮВО. Ранее в Донской митрополии сообщали РИА Новости, что главный воинский храм Южного военного округа в Ростове-на-Дону планируется открыть к 6 мая.

https://ria.ru/20250212/chuykov-1998921582.html

https://ria.ru/20240924/yuvo-1974351139.html

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