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Горсть земли с Мамаева кургана в Волгограде передадут в храм ЮВО - РИА Новости, 17.02.2025
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13:07 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/volgograd-1999809729.html
Горсть земли с Мамаева кургана в Волгограде передадут в храм ЮВО
Горсть земли с Мамаева кургана в Волгограде передадут в храм ЮВО - РИА Новости, 17.02.2025
Горсть земли с Мамаева кургана в Волгограде передадут в храм ЮВО
Горсть земли с Мамаева кургана в Волгограде передадут в главный воинский храм Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба ЮВО. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T13:07:00+03:00
2025-02-17T13:07:00+03:00
общество
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ВОЛГОГРАД, 17 фев – РИА Новости. Горсть земли с Мамаева кургана в Волгограде передадут в главный воинский храм Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба ЮВО. По данным военного ведомства, в понедельник на Мамаевом кургане в Волгограде прошла акция "Земля героев", приуроченная к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В акции приняли участие представители командования ЮВО, власти городе и духовенство. Руководитель волгоградской ветеранской организации Александр Струков передал участнику СВО кисет с землей с Мамаева кургана, где во время Сталинградской битвы шли ожесточенные бои. "Кисет памяти" в сопровождении юнармейцев будет доставлен в главный воинский храм ЮВО, помещен в 76-миллиметровую гильзу орудия ЗИС-3 и передан на хранение в памятном месте", - говорится в сообщении ЮВО. Отмечается, что после церемонии участники акции минутой молчания почтили память павших воинов, а затем был дан "Выстрел памяти" – артиллерийский залп из орудия ЗИС-3 времен войны. Акция "Земля героев" пройдет в 2025 года в 19 городах страны, который находятся в зоне ответственности ЮВО. Ранее в Донской митрополии сообщали РИА Новости, что главный воинский храм Южного военного округа в Ростове-на-Дону планируется открыть к 6 мая.
https://ria.ru/20250212/chuykov-1998921582.html
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общество, ростов-на-дону
Общество, Ростов-на-Дону
Горсть земли с Мамаева кургана в Волгограде передадут в храм ЮВО

Горсть земли с Мамаева кургана в Волгограде передадут в воинский храм ЮВО

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать зовет!" на территории мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде
Монумент Родина-мать зовет! на территории мемориального комплекса Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Монумент "Родина-мать зовет!" на территории мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 17 фев – РИА Новости. Горсть земли с Мамаева кургана в Волгограде передадут в главный воинский храм Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба ЮВО.
По данным военного ведомства, в понедельник на Мамаевом кургане в Волгограде прошла акция "Земля героев", приуроченная к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В акции приняли участие представители командования ЮВО, власти городе и духовенство. Руководитель волгоградской ветеранской организации Александр Струков передал участнику СВО кисет с землей с Мамаева кургана, где во время Сталинградской битвы шли ожесточенные бои.
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12 февраля, 17:58
"Кисет памяти" в сопровождении юнармейцев будет доставлен в главный воинский храм ЮВО, помещен в 76-миллиметровую гильзу орудия ЗИС-3 и передан на хранение в памятном месте", - говорится в сообщении ЮВО.
Отмечается, что после церемонии участники акции минутой молчания почтили память павших воинов, а затем был дан "Выстрел памяти" – артиллерийский залп из орудия ЗИС-3 времен войны.
Акция "Земля героев" пройдет в 2025 года в 19 городах страны, который находятся в зоне ответственности ЮВО.
Ранее в Донской митрополии сообщали РИА Новости, что главный воинский храм Южного военного округа в Ростове-на-Дону планируется открыть к 6 мая.
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