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Украинские войска обстреляли парк в центре Горловки - РИА Новости, 17.02.2025
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16:40 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/vojska-1999863040.html
Украинские войска обстреляли парк в центре Горловки
Украинские войска обстреляли парк в центре Горловки - РИА Новости, 17.02.2025
Украинские войска обстреляли парк в центре Горловки
Украинские войска обстреляли парк в центре Горловки и атаковали машину в поселке Озеряновка при помощи беспилотника, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T16:40:00+03:00
2025-02-17T16:40:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли парк в центре Горловки и атаковали машину в поселке Озеряновка при помощи беспилотника, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Украинские вооруженные бандформирования подвергли обстрелу центр Горловки. Прилет вражеского снаряда зафиксирован в парке имени Горького возле детской площадки. К счастью, без пострадавших", - написал мэр. Он также сообщил, что украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в поселке Озеряновка. Кроме того, по данным управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ с 15.00 по 16.05 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250217/ukraina-1999854959.html
https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992536532.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли парк в центре Горловки

ВСУ обстреляли парк в центре Горловки и атаковали дроном машину в Озеряновке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли парк в центре Горловки и атаковали машину в поселке Озеряновка при помощи беспилотника, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Украинские вооруженные бандформирования подвергли обстрелу центр Горловки. Прилет вражеского снаряда зафиксирован в парке имени Горького возле детской площадки. К счастью, без пострадавших", - написал мэр.
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Он также сообщил, что украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в поселке Озеряновка.
Кроме того, по данным управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ с 15.00 по 16.05 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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