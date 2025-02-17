https://ria.ru/20250217/vladivostok-1999743692.html

Во Владивостоке у пациента удалили опухоль, проросшую в почечную вену

Во Владивостоке у пациента удалили опухоль, проросшую в почечную вену - РИА Новости, 17.02.2025

Во Владивостоке у пациента удалили опухоль, проросшую в почечную вену

Огромную опухоль, проросшую в почечную вену, удалили пациенту врачи Медкомплекса ДВФУ во Владивостоке, подобная операция была проведена в регионе впервые,... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T05:50:00+03:00

2025-02-17T05:50:00+03:00

2025-02-17T07:30:00+03:00

общество

здоровье - общество

владивосток

россия

дальневосточный федеральный университет

хорошие новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143568/39/1435683986_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_ef6f276d4ed16e4787e6339bda1a1f09.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Огромную опухоль, проросшую в почечную вену, удалили пациенту врачи Медкомплекса ДВФУ во Владивостоке, подобная операция была проведена в регионе впервые, сообщили РИА Новости в пресс-службе ДВФУ. "Сотрудники медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета (МК ДВФУ) избавили пациента от опухоли окружностью 15 сантиметров, которая проросла в почечную вену. Чтобы снизить кровопотерю, во время операции они использовали разработку ученых Школы медицины и наук о жизни (ШМиНЖ ДВФУ) - метод рентгенэндоваскулярной эмболизации питающих сосудов – малоинвазивный способ блокировать приток крови к опухолям", - говорится в сообщении. Там отметили, что операция продолжалась семь часов. Опухоль в любой момент могла оторваться и вызвать смерть из-за распространения в нижнюю вену. Но благодаря профессионализму врачей операция прошла успешно. После медицинского вмешательства пациент провел в больнице 2,5 недели и благополучно выписался из стационара. Теперь ему предстоит пройти длительную реабилитацию. В пресс-службе добавили, что такие крупные новообразования встречаются крайне редко – два случая на миллион человек. Отмечается, что ранее подобные операции проводились только в крупных клиниках в центральной части России.

https://ria.ru/20250210/moskva-1998341368.html

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, владивосток, россия, дальневосточный федеральный университет