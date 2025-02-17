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Во Владивостоке у пациента удалили опухоль, проросшую в почечную вену
Во Владивостоке у пациента удалили опухоль, проросшую в почечную вену - РИА Новости, 17.02.2025
Во Владивостоке у пациента удалили опухоль, проросшую в почечную вену
Огромную опухоль, проросшую в почечную вену, удалили пациенту врачи Медкомплекса ДВФУ во Владивостоке, подобная операция была проведена в регионе впервые,... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T05:50:00+03:00
2025-02-17T05:50:00+03:00
2025-02-17T07:30:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Огромную опухоль, проросшую в почечную вену, удалили пациенту врачи Медкомплекса ДВФУ во Владивостоке, подобная операция была проведена в регионе впервые, сообщили РИА Новости в пресс-службе ДВФУ. "Сотрудники медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета (МК ДВФУ) избавили пациента от опухоли окружностью 15 сантиметров, которая проросла в почечную вену. Чтобы снизить кровопотерю, во время операции они использовали разработку ученых Школы медицины и наук о жизни (ШМиНЖ ДВФУ) - метод рентгенэндоваскулярной эмболизации питающих сосудов – малоинвазивный способ блокировать приток крови к опухолям", - говорится в сообщении. Там отметили, что операция продолжалась семь часов. Опухоль в любой момент могла оторваться и вызвать смерть из-за распространения в нижнюю вену. Но благодаря профессионализму врачей операция прошла успешно. После медицинского вмешательства пациент провел в больнице 2,5 недели и благополучно выписался из стационара. Теперь ему предстоит пройти длительную реабилитацию. В пресс-службе добавили, что такие крупные новообразования встречаются крайне редко – два случая на миллион человек. Отмечается, что ранее подобные операции проводились только в крупных клиниках в центральной части России.
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общество, здоровье - общество, владивосток, россия, дальневосточный федеральный университет
Общество, Здоровье - Общество, Владивосток, Россия, Дальневосточный федеральный университет, Хорошие новости
Во Владивостоке у пациента удалили опухоль, проросшую в почечную вену
Огромную опухоль, проросшую в почечную вену, удалили пациенту во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Огромную опухоль, проросшую в почечную вену, удалили пациенту врачи Медкомплекса ДВФУ во Владивостоке, подобная операция была проведена в регионе впервые, сообщили РИА Новости в пресс-службе ДВФУ.
"Сотрудники медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета (МК ДВФУ) избавили пациента от опухоли окружностью 15 сантиметров, которая проросла в почечную вену. Чтобы снизить кровопотерю, во время операции они использовали разработку ученых Школы медицины и наук о жизни (ШМиНЖ ДВФУ) - метод рентгенэндоваскулярной эмболизации питающих сосудов – малоинвазивный способ блокировать приток крови к опухолям", - говорится в сообщении.
Там отметили, что операция продолжалась семь часов. Опухоль в любой момент могла оторваться и вызвать смерть из-за распространения в нижнюю вену. Но благодаря профессионализму врачей операция прошла успешно. После медицинского вмешательства пациент провел в больнице 2,5 недели и благополучно выписался из стационара. Теперь ему предстоит пройти длительную реабилитацию.
В пресс-службе добавили, что такие крупные новообразования встречаются крайне редко – два случая на миллион человек. Отмечается, что ранее подобные операции проводились только в крупных клиниках в центральной части России.