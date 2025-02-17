Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке у пациента удалили опухоль, проросшую в почечную вену - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
05:50 17.02.2025 (обновлено: 07:30 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/vladivostok-1999743692.html
Во Владивостоке у пациента удалили опухоль, проросшую в почечную вену
Во Владивостоке у пациента удалили опухоль, проросшую в почечную вену - РИА Новости, 17.02.2025
Во Владивостоке у пациента удалили опухоль, проросшую в почечную вену
Огромную опухоль, проросшую в почечную вену, удалили пациенту врачи Медкомплекса ДВФУ во Владивостоке, подобная операция была проведена в регионе впервые,... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T05:50:00+03:00
2025-02-17T07:30:00+03:00
общество
здоровье - общество
владивосток
россия
дальневосточный федеральный университет
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143568/39/1435683986_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_ef6f276d4ed16e4787e6339bda1a1f09.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Огромную опухоль, проросшую в почечную вену, удалили пациенту врачи Медкомплекса ДВФУ во Владивостоке, подобная операция была проведена в регионе впервые, сообщили РИА Новости в пресс-службе ДВФУ. "Сотрудники медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета (МК ДВФУ) избавили пациента от опухоли окружностью 15 сантиметров, которая проросла в почечную вену. Чтобы снизить кровопотерю, во время операции они использовали разработку ученых Школы медицины и наук о жизни (ШМиНЖ ДВФУ) - метод рентгенэндоваскулярной эмболизации питающих сосудов – малоинвазивный способ блокировать приток крови к опухолям", - говорится в сообщении. Там отметили, что операция продолжалась семь часов. Опухоль в любой момент могла оторваться и вызвать смерть из-за распространения в нижнюю вену. Но благодаря профессионализму врачей операция прошла успешно. После медицинского вмешательства пациент провел в больнице 2,5 недели и благополучно выписался из стационара. Теперь ему предстоит пройти длительную реабилитацию. В пресс-службе добавили, что такие крупные новообразования встречаются крайне редко – два случая на миллион человек. Отмечается, что ранее подобные операции проводились только в крупных клиниках в центральной части России.
https://ria.ru/20250210/moskva-1998341368.html
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143568/39/1435683986_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8eaf5e230badec90e2b03a285d227e8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, владивосток, россия, дальневосточный федеральный университет
Общество, Здоровье - Общество, Владивосток, Россия, Дальневосточный федеральный университет, Хорошие новости
Во Владивостоке у пациента удалили опухоль, проросшую в почечную вену

Огромную опухоль, проросшую в почечную вену, удалили пациенту во Владивостоке

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкХирургическая операция
Хирургическая операция - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Хирургическая операция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Огромную опухоль, проросшую в почечную вену, удалили пациенту врачи Медкомплекса ДВФУ во Владивостоке, подобная операция была проведена в регионе впервые, сообщили РИА Новости в пресс-службе ДВФУ.
"Сотрудники медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета (МК ДВФУ) избавили пациента от опухоли окружностью 15 сантиметров, которая проросла в почечную вену. Чтобы снизить кровопотерю, во время операции они использовали разработку ученых Школы медицины и наук о жизни (ШМиНЖ ДВФУ) - метод рентгенэндоваскулярной эмболизации питающих сосудов – малоинвазивный способ блокировать приток крови к опухолям", - говорится в сообщении.
Там отметили, что операция продолжалась семь часов. Опухоль в любой момент могла оторваться и вызвать смерть из-за распространения в нижнюю вену. Но благодаря профессионализму врачей операция прошла успешно. После медицинского вмешательства пациент провел в больнице 2,5 недели и благополучно выписался из стационара. Теперь ему предстоит пройти длительную реабилитацию.
В пресс-службе добавили, что такие крупные новообразования встречаются крайне редко – два случая на миллион человек. Отмечается, что ранее подобные операции проводились только в крупных клиниках в центральной части России.
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Московские врачи успешно удалили пациентке редкую аденому
10 февраля, 09:13
 
Хорошие новостиОбществоЗдоровье - ОбществоВладивостокРоссияДальневосточный федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала