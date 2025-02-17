Рейтинг@Mail.ru
На Западе отреагировали на дерзкий план Зеленского, озвученный в Мюнхене - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/unherd-1999786987.html
На Западе отреагировали на дерзкий план Зеленского, озвученный в Мюнхене
На Западе отреагировали на дерзкий план Зеленского, озвученный в Мюнхене - РИА Новости, 17.02.2025
На Западе отреагировали на дерзкий план Зеленского, озвученный в Мюнхене
Идея Владимира Зеленского о создании объединенной армии Европы, озвученная на Мюнхенской конференции безопасности, невыполнима, пишет Unherd. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:00:00+03:00
2025-02-17T12:00:00+03:00
в мире
европа
мюнхен
сша
владимир зеленский
нато
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999564938_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_3321acfe09aaf274f967ca1bf486137b.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Идея Владимира Зеленского о создании объединенной армии Европы, озвученная на Мюнхенской конференции безопасности, невыполнима, пишет Unherd."Такой проект невозможен по тем же причинам, почему НАТО в своем нынешнем представлении сама по себе нестабильный альянс", — говорится в материале.Обозреватель указал, что в западных странах избиратели стали все больше поддерживать политические партии, выступающие против ведения боевых действий, что может пойти вразрез с инициативой главы киевского режима, желающего усилить военные способности Европы.Кроме того, журналист назвал идею объединенных европейский сил выдуманным утешительным призом Зеленского за отказ США принять его страну в НАТО.Украинский политик в субботу на фоне критики властей США в адрес Европы заявил, что не откажется от членства Украины в НАТО, при этом в отсутствие реальной перспективы вступления в альянс он начинает придумывать замену в виде "другого НАТО", границы которого проходили бы по востоку Украины, Белоруссии, балтийских стран и Финляндии. Кроме того, Зеленский также призвал Европу стать самодостаточной и объединиться, заявив, что ее будущее должно зависеть от нее самой.В Мюнхене 14-16 февраля проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
https://ria.ru/20250217/evropa-1999780826.html
https://ria.ru/20250217/zelenskiy-1999773500.html
европа
мюнхен
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999564938_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8eb1914e515db3fdeb4c86421fff4ba4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, мюнхен, сша, владимир зеленский, нато, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Европа, Мюнхен, США, Владимир Зеленский, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности
На Западе отреагировали на дерзкий план Зеленского, озвученный в Мюнхене

Unherd: идею Зеленского об объединенной армии Европы нельзя выполнить

© AP Photo / Matthias SchraderВладимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Идея Владимира Зеленского о создании объединенной армии Европы, озвученная на Мюнхенской конференции безопасности, невыполнима, пишет Unherd.
«
"Такой проект невозможен по тем же причинам, почему НАТО в своем нынешнем представлении сама по себе нестабильный альянс", — говорится в материале.
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
СМИ раскрыли, к чему Европа готовит Украину перед переговорами
11:33
Обозреватель указал, что в западных странах избиратели стали все больше поддерживать политические партии, выступающие против ведения боевых действий, что может пойти вразрез с инициативой главы киевского режима, желающего усилить военные способности Европы.
Кроме того, журналист назвал идею объединенных европейский сил выдуманным утешительным призом Зеленского за отказ США принять его страну в НАТО.
Украинский политик в субботу на фоне критики властей США в адрес Европы заявил, что не откажется от членства Украины в НАТО, при этом в отсутствие реальной перспективы вступления в альянс он начинает придумывать замену в виде "другого НАТО", границы которого проходили бы по востоку Украины, Белоруссии, балтийских стран и Финляндии. Кроме того, Зеленский также призвал Европу стать самодостаточной и объединиться, заявив, что ее будущее должно зависеть от нее самой.
В Мюнхене 14-16 февраля проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Зеленский выдвинул новое требование Западу
10:53
 
В миреЕвропаМюнхенСШАВладимир ЗеленскийНАТОМюнхенская конференция по безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала