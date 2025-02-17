На Западе отреагировали на дерзкий план Зеленского, озвученный в Мюнхене
Unherd: идею Зеленского об объединенной армии Европы нельзя выполнить
© AP Photo / Matthias SchraderВладимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
© AP Photo / Matthias Schrader
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Идея Владимира Зеленского о создании объединенной армии Европы, озвученная на Мюнхенской конференции безопасности, невыполнима, пишет Unherd.
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"Такой проект невозможен по тем же причинам, почему НАТО в своем нынешнем представлении сама по себе нестабильный альянс", — говорится в материале.
Обозреватель указал, что в западных странах избиратели стали все больше поддерживать политические партии, выступающие против ведения боевых действий, что может пойти вразрез с инициативой главы киевского режима, желающего усилить военные способности Европы.
Кроме того, журналист назвал идею объединенных европейский сил выдуманным утешительным призом Зеленского за отказ США принять его страну в НАТО.
Украинский политик в субботу на фоне критики властей США в адрес Европы заявил, что не откажется от членства Украины в НАТО, при этом в отсутствие реальной перспективы вступления в альянс он начинает придумывать замену в виде "другого НАТО", границы которого проходили бы по востоку Украины, Белоруссии, балтийских стран и Финляндии. Кроме того, Зеленский также призвал Европу стать самодостаточной и объединиться, заявив, что ее будущее должно зависеть от нее самой.
В Мюнхене 14-16 февраля проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.