https://ria.ru/20250217/unherd-1999786987.html

На Западе отреагировали на дерзкий план Зеленского, озвученный в Мюнхене

На Западе отреагировали на дерзкий план Зеленского, озвученный в Мюнхене - РИА Новости, 17.02.2025

На Западе отреагировали на дерзкий план Зеленского, озвученный в Мюнхене

Идея Владимира Зеленского о создании объединенной армии Европы, озвученная на Мюнхенской конференции безопасности, невыполнима, пишет Unherd. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:00:00+03:00

2025-02-17T12:00:00+03:00

2025-02-17T12:00:00+03:00

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мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Идея Владимира Зеленского о создании объединенной армии Европы, озвученная на Мюнхенской конференции безопасности, невыполнима, пишет Unherd."Такой проект невозможен по тем же причинам, почему НАТО в своем нынешнем представлении сама по себе нестабильный альянс", — говорится в материале.Обозреватель указал, что в западных странах избиратели стали все больше поддерживать политические партии, выступающие против ведения боевых действий, что может пойти вразрез с инициативой главы киевского режима, желающего усилить военные способности Европы.Кроме того, журналист назвал идею объединенных европейский сил выдуманным утешительным призом Зеленского за отказ США принять его страну в НАТО.Украинский политик в субботу на фоне критики властей США в адрес Европы заявил, что не откажется от членства Украины в НАТО, при этом в отсутствие реальной перспективы вступления в альянс он начинает придумывать замену в виде "другого НАТО", границы которого проходили бы по востоку Украины, Белоруссии, балтийских стран и Финляндии. Кроме того, Зеленский также призвал Европу стать самодостаточной и объединиться, заявив, что ее будущее должно зависеть от нее самой.В Мюнхене 14-16 февраля проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.

https://ria.ru/20250217/evropa-1999780826.html

https://ria.ru/20250217/zelenskiy-1999773500.html

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в мире, европа, мюнхен, сша, владимир зеленский, нато, мюнхенская конференция по безопасности