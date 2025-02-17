https://ria.ru/20250217/ukraina-1999856313.html

В восьми областях Украины звучит воздушная тревога

В восьми областях Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 17.02.2025

В восьми областях Украины звучит воздушная тревога

Воздушная тревога звучит в понедельник в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Харьковской и Сумской областях Украины,... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T16:18:00+03:00

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2025-02-17T16:18:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в понедельник в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Харьковской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Харьковской области была объявлена в более часа назад, в Сумской – в 15.39 мск, в остальных указанных регионах – в 16.00 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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в мире, россия, сумская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины