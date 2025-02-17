https://ria.ru/20250217/ukraina-1999816270.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.02.2025

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях, а также на подконтрольных... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T13:31:00+03:00

2025-02-17T13:31:00+03:00

2025-02-17T13:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

одесская область

киев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена в 13.13 мск. Ранее в понедельник тревога была объявлена в Сумской области, там она продолжает действовать более трех часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250216/vsu-1999662577.html

россия

одесская область

киев

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россия, одесская область, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины