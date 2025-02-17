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В первый поток тюменского боевого кадрового резерва наберут от 60 человек - РИА Новости, 17.02.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
20:46 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/tyumen-1999925324.html
В первый поток тюменского боевого кадрового резерва наберут от 60 человек
В первый поток тюменского боевого кадрового резерва наберут от 60 человек - РИА Новости, 17.02.2025
В первый поток тюменского боевого кадрового резерва наберут от 60 человек
Региональный проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области", аналогичный государственной программе "Время героев", с 21 февраля стартует в Тюмени, в первом... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T20:46:00+03:00
2025-02-17T20:46:00+03:00
тюменская область
тюмень
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 17 фев – РИА Новости. Региональный проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области", аналогичный государственной программе "Время героев", с 21 февраля стартует в Тюмени, в первом потоке обучение пройдут не менее 60 участников специальной военной операции, сообщил глава региона Александр Моор. "Потоков на обучение будет много. Сейчас первый поток - это те, кто уже вернулся, те, кто демобилизован, то есть те, кто может быть уже назначен на какие-то должности, принят на работу в организации. По мере того, как ребята будут возвращаться, потоки будут повторяться, пока все желающие через эту образовательную программу не пройдут. У нас задача для первого — не менее 60 человек отобрать", — сообщил Моор. Концепцию регионального проекта подготовки кадров из числа участников специальной военной операции, принципы и основные этапы его реализации члены общественного совета проекта под председательством Моора рассмотрели и утвердили в понедельник. На заседании было отмечено, что основная задача проекта - формирование кадрового резерва для общественных структур, компаний и предприятий реального сектора экономики, исполнительных и представительных органов власти регионального и муниципального уровней. Регистрация на участие откроется 21 февраля. Заявить о себе могут как демобилизованные, так и действующие участники специальной военной операции, имеющие высшее или среднее специальное образование и территориальную привязку к Тюменской области, последние в случае прохождения отбора смогут приступить к обучению, когда вернутся в регион. Замгубернатора Павел Белявский отметил, что реализация проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" предполагает не только подготовку кадров — он должен стать платформой, объединяющей различные общественные проекты для участников и ветеранов СВО. "Наш проект позволяет дополнительно создать точки контакта с участниками специальной военной операции, находящимися на линии боевого соприкосновения. Работа с участниками СВО в таком ключе будет постоянной", — подчеркнул Белявский. В числе партнеров проекта АНО "Россия — страна возможностей" и РАНХиГС. Подробная информация о проекте будет размещена на сайте боевойкадровыйрезерв72.рф.
https://ria.ru/20250214/tyumen-1999378488.html
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тюмень, тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюмень, Тюменская область, Александр Моор
В первый поток тюменского боевого кадрового резерва наберут от 60 человек

В первый поток проекта боевого кадрового резерва Тюмени наберут от 60 человек

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Тюменской области Александр Моор . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 17 фев – РИА Новости. Региональный проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области", аналогичный государственной программе "Время героев", с 21 февраля стартует в Тюмени, в первом потоке обучение пройдут не менее 60 участников специальной военной операции, сообщил глава региона Александр Моор.
"Потоков на обучение будет много. Сейчас первый поток - это те, кто уже вернулся, те, кто демобилизован, то есть те, кто может быть уже назначен на какие-то должности, принят на работу в организации. По мере того, как ребята будут возвращаться, потоки будут повторяться, пока все желающие через эту образовательную программу не пройдут. У нас задача для первого — не менее 60 человек отобрать", — сообщил Моор.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области" стартует в Тюмени
14 февраля, 13:55
Концепцию регионального проекта подготовки кадров из числа участников специальной военной операции, принципы и основные этапы его реализации члены общественного совета проекта под председательством Моора рассмотрели и утвердили в понедельник. На заседании было отмечено, что основная задача проекта - формирование кадрового резерва для общественных структур, компаний и предприятий реального сектора экономики, исполнительных и представительных органов власти регионального и муниципального уровней.
Регистрация на участие откроется 21 февраля. Заявить о себе могут как демобилизованные, так и действующие участники специальной военной операции, имеющие высшее или среднее специальное образование и территориальную привязку к Тюменской области, последние в случае прохождения отбора смогут приступить к обучению, когда вернутся в регион.
Замгубернатора Павел Белявский отметил, что реализация проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" предполагает не только подготовку кадров — он должен стать платформой, объединяющей различные общественные проекты для участников и ветеранов СВО. "Наш проект позволяет дополнительно создать точки контакта с участниками специальной военной операции, находящимися на линии боевого соприкосновения. Работа с участниками СВО в таком ключе будет постоянной", — подчеркнул Белявский.
В числе партнеров проекта АНО "Россия — страна возможностей" и РАНХиГС. Подробная информация о проекте будет размещена на сайте боевойкадровыйрезерв72.рф.
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