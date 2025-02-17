В ЕС не ожидают, что Польша отправит на Украину свои войска, заявил Туск
Туск: страны Евросоюза не ожидают, что Польша отправит на Украину свои войска
© AP Photo / Mindaugas KulbisДональд Туск
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 17 фев – РИА Новости. Страны Евросоюза не ожидают, что Польша отправит на Украину свои войска, заявил премьер республики Дональд Туск после окончания экстренного саммита ЕС в Париже.
Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны.
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"Никто из наших союзников не ожидает от Польши никаких дополнительных действий. Все отдают себе отчет в том, что начиная от помощи беженцам и заканчивая логистикой, большими расходами, которые мы понесли с начала войны, если речь идет о поддержке нашей техникой, политическая роль Польши в поддержке Украины в конфликте с Россией – это все очень видно, очень ценится", - сказал Туск, выступление которого транслирует его канцелярия на платформе Х.
"Никто это не ставит под сомнение и нет никаких дополнительных ожиданий в отношении Польши", - добавил он.
При этом Туск в очередной раз подтвердил свою позицию о том, что Польша не станет направлять на Украину свои войска.
"Если будет возможно предоставление гарантий вместе с Соединенными Штатами, со странами НАТО, то, конечно, Польша будет активна в этом процессе различными способами. Но направления польских войск на Украину мы не предусматриваем", - сказал он.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что рано или поздно Польша будет вынуждена ввести войска на Украину. В то же время министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что такой вариант не рассматривается.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.