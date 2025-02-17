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В ЕС не ожидают, что Польша отправит на Украину свои войска, заявил Туск - РИА Новости, 17.02.2025
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22:22 17.02.2025 (обновлено: 22:46 17.02.2025) дополняется ...
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В ЕС не ожидают, что Польша отправит на Украину свои войска, заявил Туск
В ЕС не ожидают, что Польша отправит на Украину свои войска, заявил Туск - РИА Новости, 17.02.2025
В ЕС не ожидают, что Польша отправит на Украину свои войска, заявил Туск
Страны Евросоюза не ожидают, что Польша отправит на Украину свои войска, заявил премьер республики Дональд Туск после окончания экстренного саммита ЕС в Париже. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T22:22:00+03:00
2025-02-17T22:46:00+03:00
польша
евросоюз
украина
дональд туск
в мире
россия
кир стармер
радослав сикорский
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ВАРШАВА, 17 фев – РИА Новости. Страны Евросоюза не ожидают, что Польша отправит на Украину свои войска, заявил премьер республики Дональд Туск после окончания экстренного саммита ЕС в Париже.Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны."Никто из наших союзников не ожидает от Польши никаких дополнительных действий. Все отдают себе отчет в том, что начиная от помощи беженцам и заканчивая логистикой, большими расходами, которые мы понесли с начала войны, если речь идет о поддержке нашей техникой, политическая роль Польши в поддержке Украины в конфликте с Россией – это все очень видно, очень ценится", - сказал Туск, выступление которого транслирует его канцелярия на платформе Х."Никто это не ставит под сомнение и нет никаких дополнительных ожиданий в отношении Польши", - добавил он.При этом Туск в очередной раз подтвердил свою позицию о том, что Польша не станет направлять на Украину свои войска."Если будет возможно предоставление гарантий вместе с Соединенными Штатами, со странами НАТО, то, конечно, Польша будет активна в этом процессе различными способами. Но направления польских войск на Украину мы не предусматриваем", - сказал он.Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что рано или поздно Польша будет вынуждена ввести войска на Украину. В то же время министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что такой вариант не рассматривается.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
https://ria.ru/20250217/sholts-1999931576.html
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польша, евросоюз, украина, дональд туск, в мире, россия, кир стармер, радослав сикорский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Польша, Евросоюз, Украина, Дональд Туск, В мире, Россия, Кир Стармер, Радослав Сикорский, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В ЕС не ожидают, что Польша отправит на Украину свои войска, заявил Туск

Туск: страны Евросоюза не ожидают, что Польша отправит на Украину свои войска

© AP Photo / Mindaugas KulbisДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 17 фев – РИА Новости. Страны Евросоюза не ожидают, что Польша отправит на Украину свои войска, заявил премьер республики Дональд Туск после окончания экстренного саммита ЕС в Париже.
Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны.
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Шольц назвал условие для поддержки Украины в будущем
Вчера, 21:39
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"Никто из наших союзников не ожидает от Польши никаких дополнительных действий. Все отдают себе отчет в том, что начиная от помощи беженцам и заканчивая логистикой, большими расходами, которые мы понесли с начала войны, если речь идет о поддержке нашей техникой, политическая роль Польши в поддержке Украины в конфликте с Россией – это все очень видно, очень ценится", - сказал Туск, выступление которого транслирует его канцелярия на платформе Х.
"Никто это не ставит под сомнение и нет никаких дополнительных ожиданий в отношении Польши", - добавил он.
При этом Туск в очередной раз подтвердил свою позицию о том, что Польша не станет направлять на Украину свои войска.
"Если будет возможно предоставление гарантий вместе с Соединенными Штатами, со странами НАТО, то, конечно, Польша будет активна в этом процессе различными способами. Но направления польских войск на Украину мы не предусматриваем", - сказал он.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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Вчера, 21:56
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что рано или поздно Польша будет вынуждена ввести войска на Украину. В то же время министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что такой вариант не рассматривается.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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ПольшаЕвросоюзУкраинаДональд ТускВ миреРоссияКир СтармерРадослав СикорскийСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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