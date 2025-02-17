https://ria.ru/20250217/turtsiya-1999747844.html

В Турции назвали вброс об атаке на ЧАЭС попыткой помешать переговорам

В Турции назвали вброс об атаке на ЧАЭС попыткой помешать переговорам - РИА Новости, 17.02.2025

В Турции назвали вброс об атаке на ЧАЭС попыткой помешать переговорам

Информационный вброс о якобы атаке на Чернобыльскую АЭС является попыткой ряда западных кругов помешать мирному процессу по Украине и переговорам лидеров РФ и... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T07:58:00+03:00

2025-02-17T07:58:00+03:00

2025-02-17T07:58:00+03:00

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АНКАРА, 17 фев – РИА Новости. Информационный вброс о якобы атаке на Чернобыльскую АЭС является попыткой ряда западных кругов помешать мирному процессу по Украине и переговорам лидеров РФ и США Дональда Трампа и Владимира Путина, заявил РИА Новости генсек турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек. В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим. "Европа не принимает начавшийся процесс (по урегулированию украинского конфликта – ред.), будет всякими силами препятствовать ему. Информационный вброс о якобы атаке российской стороны на Чернобыльскую АЭС был провокацией, саботажем против мирного процесса, телефонных переговоров лидеров США и РФ. Это сделали определенные силы в США и Европе. Эти силы не хотят мира", - завил политик. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Vatan - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остаётся влиятельной силой, особенно в регионах. В партии состоят более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20250217/izolyatsiya-1999743184.html

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, чернобыльская аэс, госдума рф