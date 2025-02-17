https://ria.ru/20250217/turtsiya-1999736299.html

Турция предложила свою территорию для переговоров по Украине, заявил Фидан

Турция предложила свою территорию для переговоров по Украине, заявил Фидан - РИА Новости, 17.02.2025

Турция предложила свою территорию для переговоров по Украине, заявил Фидан

Турция вновь предложила РФ и Украине провести переговоры на ее территории, Анкара считает, что с европейскими странами необходимо консультироваться при попытках РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T02:17:00+03:00

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2025-02-17T02:17:00+03:00

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СТАМБУЛ, 17 фев - РИА Новости. Турция вновь предложила РФ и Украине провести переговоры на ее территории, Анкара считает, что с европейскими странами необходимо консультироваться при попытках урегулирования конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Ранее Фидан сообщил, что Анкара вместе с США и европейскими странами обсуждают потенциальное прекращение конфликта на Украине и способы предотвращения нового. "Мы предлагаем обеим сторонам провести переговоры на нашей территории, но есть некоторые специфические моменты... Обе стороны и США сейчас на этапе предварительных переговоров. У меня создалось впечатление, что США сейчас разрабатывают мирный план", - заявил Фидан в интервью телеканалу TRT World на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Комментируя заявления ряда европейских лидеров о том, что при проведении переговоров по Украине необходимо консультироваться и с ЕС, Фидан отметил, что они "в чем-то правы". "С Европой нужно консультироваться, они должны участвовать в этих усилиях, как и Турция. Мы признаем их право быть за столом переговоров, но к сожалению не наблюдаем того же с их стороны - чаще всего они не говорят о том, что у Турции есть право участвовать в переговорном процессе", - отметил министр. Фидан подчеркнул, что Анкара может предложить участникам переговоров больше, чем ряд других игроков, так как у Турции тесные связи и с Москвой, и с Киевом. По его словам, есть "заинтересованные" стороны, не желающие слышать о прекращении конфликта на Украине. По его мнению, достичь прекращения огня на Украине будет непросто, но попытаться стоит. Министр отметил, что на нынешнем этапе украинским властям скорее всего придется принять "неприятные" решения о территориальных уступках. Ранее лидеры евроинститутов в Брюсселе заявляли, что настаивают на участии Киева и ЕС в переговорах по Украине, без этого якобы "мирное соглашение не будет работать". В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте в Мюнхене поддержал переговоры по Украине и посоветовал европейцам "перестать жаловаться" на то, что их не зовут за стол переговоров, и начать выдвигать конкретные инициативы по мирному урегулированию. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

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