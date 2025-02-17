https://ria.ru/20250217/turtsija-1999767836.html

В Турции призвали Зеленского сесть за стол переговоров

В Турции призвали Зеленского сесть за стол переговоров - РИА Новости, 17.02.2025

В Турции призвали Зеленского сесть за стол переговоров

Владимиру Зеленскому в ходе планируемого визита в Турцию в ближайшее время следует прислушаться к советам Анкары и сесть за стол переговоров с Россией, пишет... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T10:32:00+03:00

2025-02-17T10:32:00+03:00

2025-02-17T10:32:00+03:00

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АНКАРА, 17 фев - РИА Новости. Владимиру Зеленскому в ходе планируемого визита в Турцию в ближайшее время следует прислушаться к советам Анкары и сесть за стол переговоров с Россией, пишет колумнист турецкой проправительственной газеты Milliyet Абдуллах Каракуш. О намерении Зеленского провести переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Турции сообщили ранее местные СМИ, не указав при этом конкретные сроки. Зеленский посещал Турцию в 2024 году и проигнорировал инициативы Анкары по проведению встречи с участием РФ по урегулированию конфликта. "Зеленский приезжает в Турцию. Теперь ему нужно открыть глаза и поговорить о том, "как решить проблему за столом переговоров". Другими словами, о том, что Турция говорила с самого начала и давала понять обеим сторонам. Я надеюсь, что на этот раз Зеленский прислушается к Турции",- пишет колумнист. Каракуш подчеркнул, что если переговоры между Украиной и РФ начнутся, в выигрыше окажется весь мир. "Как бы европейские страны ни отреагировали на то, что Украина сядет за стол переговоров с Россией, не стоит забывать, что в выигрыше будет весь мир... Другими словами, теперь необходимо сесть за стол переговоров с Россией, как это сделали США", - отметил колумнист. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп двенадцатого февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

https://ria.ru/20241112/zelenskiy-1983212827.html

https://ria.ru/20250127/zelenskij-1995631354.html

https://ria.ru/20241108/zelenskij-1982591056.html

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в мире, россия, украина, турция, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, верховная рада украины