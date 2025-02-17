https://ria.ru/20250217/trevoga-1999934836.html
В семи украинских областях объявили воздушную тревогу
В семи украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.02.2025
В семи украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T22:20:00+03:00
2025-02-17T22:20:00+03:00
2025-02-17T22:20:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 22.02 мск сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской области. Чуть ранее ее объявили в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Черниговской, Николаевской и Сумской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, украина, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В семи украинских областях объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Полтавской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу