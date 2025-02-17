При финансовом участии ВЭБ.РФ в Нижний Новгород поставлено 77 трамваев
В Нижний Новгород поставлено 77 трамваев при финансовой поддержке ВЭБ.РФ
Нижний Новгород. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В Нижний Новгород при финансовой поддержке ВЭБ.РФ поставлено 77 трамваев "МиНиН", из них 65 уже вышли на маршруты, сообщает госкорпорация развития.
ВЭБ.РФ в феврале 2025 года предоставил Нижнему Новгороду около 1,6 миллиарда рублей для реализации проекта модернизации городского электротранспорта. Из них 380 миллионов рублей направлены на закупку подвижного состава и 1,2 миллиарда рублей составила оплата за уже выполненные генподрядчиком строительные работы.
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Нижний Новгород – один из городов, модернизацию городского общественного электротранспорта в которых при поддержке ВЭБ.РФ одобрило правительство России. Куратором программы является вице-премьер Дмитрий Григоренко. ВЭБ.РФ выполняет роль финансирующей организации, проектного офиса программы, а также ее координатора.
"Электротранспорт играет важную роль в жизни городов, и мы активно работаем над его обновлением. На данный момент в девяти регионах уже поставлено более 300 новых низкопольных трамваев, что составляет свыше половины от запланированного результата по всей программе модернизации городского электротранспорта. В том числе масштабная замена трамвайного парка идет в Нижегородской области. В рамках программы в областном центре полностью меняем трамвайную сеть", – подчеркнул Григоренко, его слова приводятся на сайте правительства области.
Как отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, программа обновления городского общественного транспорта меняет к лучшему жизнь более 7 миллионов людей в 9 регионах страны. "Проект в Нижнем Новгороде – самый масштабный. Эффективное партнерство концессионера, правительства Нижегородской области и ВЭБ.РФ позволяет двигаться к результату в намеченные сроки", - цитируют в ВЭБ.РФ его слова.
Модернизацию всей трамвайной сети Нижнего Новгорода планируется провести до конца 2026 года. В город будет поставлено 170 новых трамваев, заменено 149,3 километра одиночных трамвайных путей, реконструировано 15 тяговых подстанций, три депо. По оценке экспертов, в результате пассажиропоток увеличится на 82,5% - до 45,1 миллиона пассажиров в 2028 году, а средняя эксплуатационная скорость возрастет на 45% до 18,4 километра/час, отметили в ВЭБ.РФ.
На модернизацию трамвайного движения в городе ВЭБ.РФ предоставил более 5,3 миллиарда рублей, включая транш из средств Фонда национального благосостояния. Общий объем одобренных средств ВЭБ.РФ составляет 32,1 миллиарда рублей, включая средства ФНБ.