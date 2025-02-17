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В России выросли продажи книг Трампа - РИА Новости, 17.02.2025
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18:47 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/tramp-1999905325.html
В России выросли продажи книг Трампа
В России выросли продажи книг Трампа - РИА Новости, 17.02.2025
В России выросли продажи книг Трампа
Продажи книг президента США Дональда Трампа выросли в 2,6 раза на фоне переговоров России и США, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов... РИА Новости, 17.02.2025
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Продажи книг президента США Дональда Трампа выросли в 2,6 раза на фоне переговоров России и США, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город". "Федеральная сеть книжных магазинов "Читай-город" зафиксировала рост интереса к политической литературе в январе-феврале 2025 года, особенно к книгам Дональда Трампа. На фоне активных переговоров между Россией и США продажи произведений Дональда Трампа выросли в 2,6 раза (по сравнению с январем-февралем 2024 года)", - говорится в сообщении. В "Читай-городе" отметили, что также на 30% выросли продажи аналитических работ, посвященных внешней политике США. Среди лидеров продаж – "Великая шахматная доска" Збигнева Бжезинского, "Мировой порядок" Генри Киссинджера, "Американцы и все остальные: Истоки и смысл внешней политики США" Ивана Куриллы. Исследователи предположили, что это может свидетельствовать о растущем желании читателей лучше понимать геополитическую ситуацию. Скачок интереса к политической литературе наблюдался и ранее, напомнили в пресс-службе. После объявления результатов выборов в США в ноябре 2024 года продажи книг Дональда Трампа в "Читай-городе" выросли вдвое.
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сша, россия, дональд трамп, збигнев бжезинский, генри киссинджер
США, Россия, Дональд Трамп, Збигнев Бжезинский, Генри Киссинджер
В России выросли продажи книг Трампа

Продажи книг Трампа в России выросли в 2,6 раза на фоне переговоров

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Продажи книг президента США Дональда Трампа выросли в 2,6 раза на фоне переговоров России и США, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город".
"Федеральная сеть книжных магазинов "Читай-город" зафиксировала рост интереса к политической литературе в январе-феврале 2025 года, особенно к книгам Дональда Трампа. На фоне активных переговоров между Россией и США продажи произведений Дональда Трампа выросли в 2,6 раза (по сравнению с январем-февралем 2024 года)", - говорится в сообщении.
В "Читай-городе" отметили, что также на 30% выросли продажи аналитических работ, посвященных внешней политике США. Среди лидеров продаж – "Великая шахматная доска" Збигнева Бжезинского, "Мировой порядок" Генри Киссинджера, "Американцы и все остальные: Истоки и смысл внешней политики США" Ивана Куриллы. Исследователи предположили, что это может свидетельствовать о растущем желании читателей лучше понимать геополитическую ситуацию.
Скачок интереса к политической литературе наблюдался и ранее, напомнили в пресс-службе. После объявления результатов выборов в США в ноябре 2024 года продажи книг Дональда Трампа в "Читай-городе" выросли вдвое.
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