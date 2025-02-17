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В АКИТ раскрыли объем интернет-торговли в России за 2024 год - РИА Новости, 17.02.2025
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08:28 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/torgovlya-1999750220.html
В АКИТ раскрыли объем интернет-торговли в России за 2024 год
В АКИТ раскрыли объем интернет-торговли в России за 2024 год - РИА Новости, 17.02.2025
В АКИТ раскрыли объем интернет-торговли в России за 2024 год
Объем интернет-торговли в РФ за 2024 год вырос на 41%, до 9 триллиона рублей, большая часть - 97% - приходится на онлайн-покупки в российских интернет-магазинах РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T08:28:00+03:00
2025-02-17T08:28:00+03:00
экономика
россия
чукотский автономный округ
магаданская область
ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Объем интернет-торговли в РФ за 2024 год вырос на 41%, до 9 триллиона рублей, большая часть - 97% - приходится на онлайн-покупки в российских интернет-магазинах и на отечественных маркетплейсах, рассказали РИА Новости в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). "Рост интернет-торговли в России в 2024 году составил 41%, а объем — почти 9 триллиона рублей. Из всей суммы 97% — это онлайн-покупки в российских интернет-магазинах и на отечественных маркетплейсах. На трансграничный рынок приходится 3% от общей суммы (270 миллиарда рублей)", - сказали в АКИТ. В общем объеме розничных продаж в 2024 году онлайн-торговля составила 16,2%. В некоторых российских регионах этот показатель выше: например, в Чукотском автономном округе на онлайн приходится 38% от всех покупок, на Алтае — 26%, в Магаданской области — 25%, в Камчатском крае, Калужской, Мурманской областях, Карачаево-Черкессии и Тыве — 23%; больше 20% доля e-com в рознице в Вологодской и Владимирской областях, а также в Карелии. По сумме покупок в интернете в прошедшем году лидеры остались прежними: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовская область. В топ-5 самых популярных категорий для онлайн-заказов вошли продукты питания, товары для дома и мебель, электроника и бытовая техника, одежда и обувь, автозапчасти и автоаксессуары. Причем доставки из магазинов и готовой еды из заведений общепита в прошлом году впервые возглавила рейтинг. Больше всего средний чек вырос в категории ювелирные изделия и часы — на 68%, до 7 680 рублей. В других категориях средняя стоимость покупки изменилась в пределах инфляции или снизилась: так, в продуктах питания средний чек снизился на 27%, до 781 рубля, в аптеках - на 46%, до 1016 рублей. В категории аксессуары снижение составило 54%, до 3588 рублей. "Наши прогнозные значения по росту объемов интернет-торговли подтвердились, а учитывая активную экспансию ритейла, как розничных сетей, так и компаний интернет-торговли в регионы страны, такая же динамика — порядка 40% продолжится и в этом году. Региональный рынок по сути только начал развиваться, и у него очень высокий потенциал, поэтому такие же темпы роста российского e-commerce продолжатся и в перспективе", - добавил президент АКИТ Артем Соколов.
https://ria.ru/20240906/torgovlya-1970960414.html
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россия
чукотский автономный округ
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экономика, россия, чукотский автономный округ, магаданская область, ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
Экономика, Россия, Чукотский автономный округ, Магаданская область, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)
В АКИТ раскрыли объем интернет-торговли в России за 2024 год

АКИТ: объем интернет-торговли в России вырос на 41 процент за 2024 год

© Pixabay / Free-PhotosНоутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Pixabay / Free-Photos
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Объем интернет-торговли в РФ за 2024 год вырос на 41%, до 9 триллиона рублей, большая часть - 97% - приходится на онлайн-покупки в российских интернет-магазинах и на отечественных маркетплейсах, рассказали РИА Новости в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
"Рост интернет-торговли в России в 2024 году составил 41%, а объем — почти 9 триллиона рублей. Из всей суммы 97% — это онлайн-покупки в российских интернет-магазинах и на отечественных маркетплейсах. На трансграничный рынок приходится 3% от общей суммы (270 миллиарда рублей)", - сказали в АКИТ.
Президент АКИТ Артем Соколов - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
В АКИТ раскрыли объем розничной онлайн-торговли в ВВП России
6 сентября 2024, 07:36
В общем объеме розничных продаж в 2024 году онлайн-торговля составила 16,2%. В некоторых российских регионах этот показатель выше: например, в Чукотском автономном округе на онлайн приходится 38% от всех покупок, на Алтае — 26%, в Магаданской области — 25%, в Камчатском крае, Калужской, Мурманской областях, Карачаево-Черкессии и Тыве — 23%; больше 20% доля e-com в рознице в Вологодской и Владимирской областях, а также в Карелии.
По сумме покупок в интернете в прошедшем году лидеры остались прежними: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовская область. В топ-5 самых популярных категорий для онлайн-заказов вошли продукты питания, товары для дома и мебель, электроника и бытовая техника, одежда и обувь, автозапчасти и автоаксессуары. Причем доставки из магазинов и готовой еды из заведений общепита в прошлом году впервые возглавила рейтинг.
Больше всего средний чек вырос в категории ювелирные изделия и часы — на 68%, до 7 680 рублей. В других категориях средняя стоимость покупки изменилась в пределах инфляции или снизилась: так, в продуктах питания средний чек снизился на 27%, до 781 рубля, в аптеках - на 46%, до 1016 рублей. В категории аксессуары снижение составило 54%, до 3588 рублей.
"Наши прогнозные значения по росту объемов интернет-торговли подтвердились, а учитывая активную экспансию ритейла, как розничных сетей, так и компаний интернет-торговли в регионы страны, такая же динамика — порядка 40% продолжится и в этом году. Региональный рынок по сути только начал развиваться, и у него очень высокий потенциал, поэтому такие же темпы роста российского e-commerce продолжатся и в перспективе", - добавил президент АКИТ Артем Соколов.
Президент АКИТ Артем Соколов - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
В АКИТ раскрыли, какие онлайн-продажи в России будут на первом месте
5 сентября 2024, 07:33
 
ЭкономикаРоссияЧукотский автономный округМагаданская областьАссоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)
 
 
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